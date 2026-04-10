Раскрыто состояние пострадавших на Камчатке туристов

Состояние пострадавших на Авачинском перевале на Камчатке оценивается как средней тяжести, сообщает ТАСС со ссылкой на Камчатскую краевую больницу. Медики осматривают пациентов и оказывают им всю необходимую помощь.

Состояние средней тяжести с признаками обморожения. Их осматривают медики, вся необходимая помощь оказывается в полном объеме, — сказали в медучреждении.

Ранее сообщалось, что были установлены личности двух погибших туристов, ими оказались 22-летний Федор Русов и 24-летний Сергей Василевский. Источник утверждает, что оба были студентами Санкт-Петербургского горного университета и участниками туристического клуба имени Ефремова.

Ранее сообщалось, что изначально туристов было девять. Позже семеро из группы отделились и пошли по несокращенному маршруту, после чего связь с ними была потеряна. Утром, 10 апреля, спасатели нашли тела двух пропавших. Остальные пятеро туристов находились в более безопасной зоне за перевалом. Они выжили, однако врачи зафиксировали у них сильное обморожение.

Следственные органы Камчатского края инициировали уголовное расследование по факту исчезновения группы туристов. Дело возбуждено по двум статьям: причинение смерти по неосторожности двум или более лицам, а также оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть двух и более человек.