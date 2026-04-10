Стало известно, почему в Татарстане завыли сирены Сирены в Татарстане сработали из-за режима «Ракетная опасность»

В Татарстане дважды объявлялся режим «Ракетная опасность», что стало причиной срабатывания сирен в ночь с 9 на 10 апреля, сообщили в пресс-службе главы республики. Власти пояснили, что в регионе действует комплексная система предупреждения при угрозах. При возникновении опасности одновременно включаются сирены, громкоговорители, домофоны.

Раис республики призывает жителей отнестись с пониманием к данной мере. Да, она вызывает временные неудобства и, возможно, даже тревогу. Однако, именно такой комплексный подход позволяет быстро сообщить жителям о возможной опасности и своевременно принять меры, — сказано в сообщении.

Ранее губернаторы Тульской и Воронежской областей Дмитрий Миляев и Александр Гусев одновременно объявили о введении режима ракетной опасности на территориях своих регионов. Главы субъектов призвали жителей сохранять спокойствие и соблюдать правила безопасности.

До этого военный эксперт Василий Дандыкин сообщил, что зенитно-ракетные комплексы «Панцирь-С1» и «Бук-М3» успешно справляются с задачей по уничтожению украинских ракет «Нептун». По его словам, системы противовоздушной обороны показывают высокую эффективность даже против модернизированных образцов.