Названы российские ПВО для уничтожения украинской ракеты «Нептун»

Зенитно-ракетные комплексы «Панцирь-С1» и «Бук-М3» успешно справляются с задачей по уничтожению украинских ракет «Нептун», заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, эти системы противовоздушной обороны показывают высокую эффективность даже против модернизированных образцов вооружения противника.

Зенитно-ракетный комплекс «Панцирь-С1» успешно сбивает ракеты «Нептун». Уничтожает их и «Бук-М3». Эти комплексы — наши рабочие лошадки. Также достаточно эффективен «Тор-М2». Даже тот же ЗРК «Оса-АКМ» еще советской разработки эффективно работает против украинского «Нептуна». Я хочу сказать, что данная ракета ВСУ — звуковая. Все ее исходные данные из советского прошлого. Сейчас на Украине ее модернизировали, но несмотря на это она значительно уступает нашим современным разработкам, — сказал Дандыкин.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что ВСУ атаковали регион с использованием управляемых ракет большой дальности «Нептун». По его словам, четыре жилых дома полностью уничтожены при падении обломков в селе Юрасово Карачевского района, еще 15 домов повреждены.