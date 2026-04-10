СК отказался возбуждать новое дело против Чекалиных

Следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело в отношении блогера Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) и ее бывшего мужа Артема Чекалина, передает ТАСС со ссылкой на адвоката экс-супруга блогера в Гагаринском суде Москвы. Причиной он назвал полное погашение налоговой задолженности.

Вчера представитель Следственного комитета сообщил нам, что он вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 198 УК РФ в связи с тем, что Чекалины полностью погасили налоговую задолженность, — рассказал защитник.

Ранее Лерчек побрилась налысо после начала курса химиотерапии, видео опубликовал в соцсетях ее возлюбленный Луис Сквиччиарини. На кадрах девушка сидит перед зеркалом с машинкой для стрижки. Увидев новую прическу, блогерша разрыдалась. Ей на помощь пришел возлюбленный, который обнял и поцеловал ее.

До этого юрист Екатерина Гордон заявила, что попытка Лерчек открыть новый бизнес, несмотря на тяжелую болезнь, должна вызывать уважение, а не осуждение. Она напомнила, что блогер уже погасила долги перед ФНС.