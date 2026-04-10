10 апреля 2026 в 10:32

Политолог допустил свержение «фронтменов» украинской власти силами США

Политолог Дудчак не исключил военный переворот на Украине силами США

Фото: Vasily Krestyaninov/Keystone Press Agency/Global Look Press
На Украине возможен военный переворот, заявил Lenta.ru политолог Александр Дудчак. По его словам, такой вариант не исключен, если его организуют военные, связанные со спецслужбами США или Великобритании.

Эксперт добавил, что уже «есть заказ на смену фронтменов» украинской власти. При этом сам курс страны не изменится, считает он.

Если переворот организуют и возглавят военные, которые связаны со спецслужбами Британии, Соединенных Штатов, то такой переворот вполне возможен, почему бы и нет. При этом суть режима не изменится, но есть заказ на смену персонажей, фронтменов киевского режима и на Западе тоже. Теоретически такое возможно на сегодняшний день, — заявил Дудчак.

Ранее экс-пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что большинство европейских политиков уже уличили его в двуличии. Такая тенденция в поведении Зеленского была изначально, но ее списывали на обстоятельства и языковой барьер. Мендель добавила, что на публике политики улыбаются, громко заявляют о своей поддержке, по-братски обнимаются и дружески похлопывают Зеленского по плечу. Однако за закрытыми дверями, подчеркнула экс-пресс-секретарь, европейские лидеры без колебаний преследуют свои собственные интересы и приоритеты.

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать




Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту




Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России




