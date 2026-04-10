Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
10 апреля 2026 в 13:50

Сомнолог раскрыл, можно ли спать в одной кровати с питомцами

Сомнолог Бузунов: питомцев нежелательно пускать в кровать на ночь

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Питомцев нежелательно пускать в кровать на ночь, поскольку они могут ухудшить качество сна, заявил aif.ru сомнолог Роман Бузунов. Он отметил, что у некоторых людей отдых может привести к развитию аллергии. Вдобавок к этому на постели могут появиться и размножиться патогенные микроорганизмы из-за шерсти и слюней животных.

Все исследования говорят о том, что спать вместе с котами и собаками не очень полезно с точки зрения физиологии сна. Как правило, животные не спят, как люди, по восемь часов. У них часто дробный сон. Ночью они могут ходить, ворочаться, чем будят хозяина. И это однозначно ухудшает качество сна. Более того, на шерсть кошек и собак достаточно часто бывает аллергия, которая может развиться при постоянном контакте с аллергенами. Плюс нахождение животных в постели ухудшают ее гигиену, — предупредил Бузунов.

При этом он подчеркнул, что некоторым людям сон с питомцем может помочь снизить стресс и избавиться от бессонницы. Врач добавил, что иногда животные становятся своеобразным будильником и побуждают вставать людей в одно и тоже время. Тем самым они неосознанно налаживают циркадные ритмы своих хозяев.

Ранее сомнолог Владимир Ковальзон заявил, что избыточный вес, тяжелые заболевания и вредные привычки нередко вызывают проблемы со сном. В частности, по его словам, у людей нередко снижается качество ночного отдыха из-за апноэ или храпа.

Здоровье
врачи
сон
питомцы
Самое популярное
Семья и жизнь

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

Общество

Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту

Европа

Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.