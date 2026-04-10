Сомнолог раскрыл, можно ли спать в одной кровати с питомцами

Питомцев нежелательно пускать в кровать на ночь, поскольку они могут ухудшить качество сна, заявил aif.ru сомнолог Роман Бузунов. Он отметил, что у некоторых людей отдых может привести к развитию аллергии. Вдобавок к этому на постели могут появиться и размножиться патогенные микроорганизмы из-за шерсти и слюней животных.

Все исследования говорят о том, что спать вместе с котами и собаками не очень полезно с точки зрения физиологии сна. Как правило, животные не спят, как люди, по восемь часов. У них часто дробный сон. Ночью они могут ходить, ворочаться, чем будят хозяина. И это однозначно ухудшает качество сна. Более того, на шерсть кошек и собак достаточно часто бывает аллергия, которая может развиться при постоянном контакте с аллергенами. Плюс нахождение животных в постели ухудшают ее гигиену, — предупредил Бузунов.

При этом он подчеркнул, что некоторым людям сон с питомцем может помочь снизить стресс и избавиться от бессонницы. Врач добавил, что иногда животные становятся своеобразным будильником и побуждают вставать людей в одно и тоже время. Тем самым они неосознанно налаживают циркадные ритмы своих хозяев.

Ранее сомнолог Владимир Ковальзон заявил, что избыточный вес, тяжелые заболевания и вредные привычки нередко вызывают проблемы со сном. В частности, по его словам, у людей нередко снижается качество ночного отдыха из-за апноэ или храпа.