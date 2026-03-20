Леди-бои запинали толпой отдыхавшую в Таиланде россиянку

Толпа леди-боев (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) набросилась на отдыхавшую в Таиланде туристку из России, сообщает Telegram-канал SHOT. Он также опубликовал кадры произошедшего, сделанные очевидцами. В ролике видно, как россиянку жестоко избивают и пинают ногами на глазах прохожих.

Инцидент произошел на улице Бангла-Роуд на Пхукете. Поводом для конфликта стало то, что россиянка попросила обидчиков доказать половую принадлежность.

Ранее сообщалось, что в Паттайе произошел инцидент с участием туриста и двух представительниц ЛГБТ-сообщества. Мужчина подвергся нападению после того, как отказался оплачивать интим-услуги в одном из местных салонов. По словам очевидцев, две обнаженные трансженщины выбежали из отеля на набережной и начали преследовать иностранца. В результате турист не пострадал. Мужчина согласился выплатить каждой из женщин по 1 тыс. батов (около 2,4 тыс. рублей). В полицейский участок никто из участников конфликта не обращался.