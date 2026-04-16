Россиянам рассказали, насколько снизился уровень заболеваемости ВИЧ

Уровень заболеваемости ВИЧ в России снизился на 50% за 10 лет, рассказал «Парламентской газете» замглавы Минздрава Андрей Плутницкий. По его словам, на 1 января 2026 года число зарегистрированных случаев составило 882 тыс.

Важная задача — продолжать достигать запланированные цели стратегии. Количество тестирований растет — в 2025 году обследовали почти 39 процентов граждан. Особое внимание уделяется профилактике передачи ВИЧ от матери к ребенку, — рассказал Плутницкий.

Замглавы Минздрава подчеркнул, что чаще всего новые случаи заражения фиксируются у людей в возрасте 35–44 лет, а наиболее распространенным способом заражения остается передача половым путем. По его словам, сейчас ВИЧ чаще всего встречается на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке.

Ранее онколог Святослав Зиновьев рассказал, что вирус папилломы человека нередко выявляют у молодых людей, ведущих активную половую жизнь с большим числом партнеров. По его словам, помимо этой категории людей, в группу риска входят девочки 14–17 лет, которые еще физически не сформировались.