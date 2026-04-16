Мать избитого ложкой для обуви школьника раскрыла последствия нападения

У 13-летнего жителя Ачинска, на которого сосед напал с металлической обувной ложкой, остались множественные гематомы головы, рук и ног, сообщает RT со ссылкой на мать пострадавшего. Ребенок получил травмы в подъезде, после того как мужчина вышел разобраться с шумными, по его версии, подростками.

У сына гематомы на руках, ногах, голове. Он плохо спит. Сына спасло, что у него куртка зимняя. На руках синяки: он закрывался от ударов. Завтра будем делать экспертизу, — рассказала она.

По словам женщины, на кадрах с камер видеонаблюдения отчетливо видно, что злоумышленник наносил удары целенаправленно, а не просто пытался прогнать детей. Сейчас мать опасается, что квалификация статьи «Хулиганство» позволит мужчине остаться на свободе и оказать давление на свидетелей.

Ранее в Ачинске задержали мужчину, избившего подростка ложкой для обуви. Им оказался ранее судимый местный житель 1973 года рождения. Свой поступок мужчина объяснил тем, что подростки шумели в подъезде. В настоящее время полицейские работают с задержанным, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.