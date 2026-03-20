20 марта 2026 в 11:49

Перевод пятилетней давности довел россиянку до суда

СК: жительницу Черкесска осудят за финансирование экстремистской организации

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
В Черкесске перед судом предстанет местная жительница, обвиняемая в финансировании экстремистской деятельности, сообщили в СУ Следственного комитета России по Карачаево-Черкесской Республике. По версии следствия, фигурантка, разделяя радикальные взгляды, в 2021 году перевела деньги на нужды организации, чья деятельность запрещена в РФ в связи с экстремистской направленностью.

Преступление было выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ. Обвинения подкреплены собранными доказательствами, в числе которых — показания свидетелей, результаты оперативно-розыскных мероприятий, данные о движении средств по банковским счетам и другие материалы дела.

Собранная в ходе следствия доказательственная база признана достаточной для направления уголовного дела в суд с утвержденным обвинительным заключением, — сказано в сообщении.

Ранее в Севастополе правоохранительные органы задержали местную жительницу с тату в виде герба Украины по делу о дискредитации Вооруженных сил России. Сотрудники Центра по противодействию экстремизму УМВД по Севастополю в ходе мониторинга социальных сетей обнаружили комментарии пользовательницы с оскорбительными высказываниями в адрес российских военнослужащих и участников специальной военной операции.

Россия
Карачаево-Черкесия
экстримизм
суды
ФСБ
