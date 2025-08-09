Эксперт моды назвала цвет, который поможет «сбросить» возраст

Модный обозреватель Шейн Уотсон считает, что добиться омолаживающего эффекта помогает красный цвет, пишет Daily Mail. Подобный эффект имеют также оранжевые оттенки.

По ее словам, привычный многим черный цвет, который есть в гардеробе практически у каждого, может старить. Вместо него, по мнению стилиста, лучше выбирать оранжевую и красную одежду. Уотсон считает, что яркие вещи из этой цветовой палитры придают лицу свежесть.

При этом такая одежда уместна не только на торжествах, добавила она. Уотсон уверена, что красные футболки, рубашки или брюки отлично подойдут и для повседневного гардероба.

Ранее стилист Алексей Сухарев перечислил плюсы школьной формы. По его словам, она формирует у детей вкус с ранних лет. Стилист подчеркнул, что соблюдение определенного стиля помогает ученикам стать осознаннее и понимать уместность одежды. Сухарев добавил, что идея введения единой формы заслуживает одобрения, при этом учебные заведения смогут самостоятельно определять, в чем будут ходить дети.