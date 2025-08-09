Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 августа 2025 в 14:48

Эксперт моды назвала цвет, который поможет «сбросить» возраст

Стилист Уотсон назвала красный цветом молодости

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Модный обозреватель Шейн Уотсон считает, что добиться омолаживающего эффекта помогает красный цвет, пишет Daily Mail. Подобный эффект имеют также оранжевые оттенки.

По ее словам, привычный многим черный цвет, который есть в гардеробе практически у каждого, может старить. Вместо него, по мнению стилиста, лучше выбирать оранжевую и красную одежду. Уотсон считает, что яркие вещи из этой цветовой палитры придают лицу свежесть.

При этом такая одежда уместна не только на торжествах, добавила она. Уотсон уверена, что красные футболки, рубашки или брюки отлично подойдут и для повседневного гардероба.

Ранее стилист Алексей Сухарев перечислил плюсы школьной формы. По его словам, она формирует у детей вкус с ранних лет. Стилист подчеркнул, что соблюдение определенного стиля помогает ученикам стать осознаннее и понимать уместность одежды. Сухарев добавил, что идея введения единой формы заслуживает одобрения, при этом учебные заведения смогут самостоятельно определять, в чем будут ходить дети.

стилисты
одежда
мода
образы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сильное землетрясение произошло рядом с Курильскими островами
В Новосибирске ищут напавшего на ребенка грабителя с ножом
Захарова заявила о важной роли РФ в нормализации отношений Баку и Еревана
Экз-замначальника полиции Измаила сбежал за границу вместе с «парнем»
Мастера насмерть придавило балкой на заводе металлоконструкций
Поддержка Навального, критика РФ, переезд в Грецию: как живет Оксана Мысина
Военкор Стешин предложил оштрафовать Тургенева за одно слово
Глава РФПИ увидел символизм в дате саммита Путина и Трампа
Я просто в шоке: готовим огурцы на зиму с имбирем и лимоном
Путин обсудил с лидером страны БРИКС итоги переговоров с Уиткоффом
Захарова предложила оптимальный вариант решения проблем Южного Кавказа
Две страны начнут укреплять свои оборонные связи из-за «опасного мира»
Названа предварительная сумма ущерба по делу о хищении квартир у Минобороны
Захарова: Россия изучит вашингтонские заявления по Южному Кавказу
Фанаты Лопес устроили скандал на миллионы рублей авиакомпании Red Wings
МИД РФ: примирение Баку и Еревана следует вписать в региональный контекст
Задержана глава управления культуры Пензы
В МИД России резко раскритиковали расширение операции ЦАХАЛ в Газе
Президента Федерации ММА зарезали на свадьбе
Колумбиец поехал «мыть посуду» в Польшу, но погиб на СВО
Дальше
Самое популярное
Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы
Россия

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы

Гезлеме: вкусные и очень простые турецкие лепешки на сковороде
Общество

Гезлеме: вкусные и очень простые турецкие лепешки на сковороде

Чем отличается шаурма от шавермы: разбираемся в географии и рецептах
Общество

Чем отличается шаурма от шавермы: разбираемся в географии и рецептах

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.