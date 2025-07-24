Президент Украины Владимир Зеленский планирует уехать в страны Латинской Америки в случае неблагоприятного развития событий, сообщил РИА Новости глава комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты России Владимир Рогов. По его словам, в окружении украинского лидера обсуждаются варианты бегства.

Следуя традиции, представители нацистских режимов часто выбирали страны Латинской Америки в качестве убежища, — отметил Рогов.

Ранее Зеленский утвердил законопроект, существенно ограничивающий независимость НАБУ и САП. Документ, возвращенный с подписью главы государства, появился на сайте Верховной рады.

Также сообщалось, что СБУ провела обыски у детективов НАБУ в разных регионах, подозревая их в госизмене и коррупции. В бюро заявили, что обыски прошли без судебного постановления. Одним из задержанных стал руководитель межрегионального управления НАБУ Руслан Магамедрасулов.

Кроме того, политолог-американист Малек Дудаков заявил, что Трамп может сместить Зеленского с поста, обвинив в коррупции. При этом, по его словам, США вряд ли пойдут на такой шаг, потому что опасаются коллапса фронта и победы России.