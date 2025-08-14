Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
14 августа 2025 в 17:24

В мэрии Москвы сообщили об инновационной программе для старшего поколения

Заммэра Ракова: москвичи протестируют новую программу по снижению усталости

Посетители на форуме-фестивале «Территория будущего. Москва 2030» в Гостином дворе Посетители на форуме-фестивале «Территория будущего. Москва 2030» в Гостином дворе Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Участники форума «Москва 2030» в Гостином дворе смогут опробовать на себе инновационную программу «Московского долголетия» и Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России по снижению тревоги и усталости, рассказала заммэра столицы Анастасия Ракова. Всего горожанам старшего поколения доступны два современных курса поддержки когнитивного здоровья, передает корреспондент NEWS.ru.

На данный момент программу прошли уже около 35 тысяч человек, а результаты участников, завершивших оба курса, показывают положительную динамику, — рассказала Ракова.

Москвичи, прошедшие курс нейрокоррекции, ощутили снижение уровня стресса на 25%. А нейротренировки способствовали увеличению производительности мозга на 30%.

Ранее социальная сеть «Одноклассники» совместно с Национальной ассоциацией блогеров в сфере здравоохранения запустила проект #ОКпротивмифов. Целью инициативы является создание безопасного информационного пространства для старшего поколения, где врачи-блогеры развенчивают мифы о здоровье, долголетии и качестве жизни.

Москва
программы
Анастасия Ракова
форумы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Была вся в стекловате»: педофил изнасиловал в подвале дочь одноклассницы
Российская фигуристка возвращается на лед через неделю после родов
На Украине назвали неожиданный регион, где могут вспыхнуть бои
Бывший депутат Госдумы от Крыма объявлен в розыск
В Египте назвали число пострадавших в ДТП с российскими туристами
Внешний долг России с начала года вырос на $32,2 млрд
Аляска станет новой Ялтой? Личная встреча Путина и Трампа перепугала Брюссе
Путин будет ездить по Аляске на своих автомобилях
Стала известна реакция жителей Аляски на саммит Путина и Трампа
Россиянам рассказали, когда упадут цены на овощи
Нижегородец выжил с 12-сантиметровым гвоздем в черепе
В Госдуме назвали вторую возможную тему саммита на Аляске
В аэропорту российского города ввели временные ограничения
Маленькая пенсия, болезнь, завершение карьеры: как живет Галина Стаханова
Напавшего на мальчика в шапке с Z уральца внесли в список террористов
Как вернуть страсть и сохранить либидо: советы психолога об идеальном сексе
Панин, Шалаева, Шаракоис: актеры-эмигранты, сменившие работу из-за нищеты
Американский министр заткнул европейских коллег из-за санкций против РФ
«Сапсан» мог ударить по Кремлю: Россия уничтожила дальнобойные ракеты ВСУ
«Кот упал с лежанки»: в Ростове-на-Дону рассказали о взрыве беспилотника
Дальше
Самое популярное
WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды
Интернет и СМИ

WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 13 августа: где сбои в РФ
Интернет и СМИ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 13 августа: где сбои в РФ

Толпа из тысяч мигрантов вышла на улицы Красноярска и попала на видео
Регионы

Толпа из тысяч мигрантов вышла на улицы Красноярска и попала на видео

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.