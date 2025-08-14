В мэрии Москвы сообщили об инновационной программе для старшего поколения

Посетители на форуме-фестивале «Территория будущего. Москва 2030» в Гостином дворе

Участники форума «Москва 2030» в Гостином дворе смогут опробовать на себе инновационную программу «Московского долголетия» и Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России по снижению тревоги и усталости, рассказала заммэра столицы Анастасия Ракова. Всего горожанам старшего поколения доступны два современных курса поддержки когнитивного здоровья, передает корреспондент NEWS.ru.

На данный момент программу прошли уже около 35 тысяч человек, а результаты участников, завершивших оба курса, показывают положительную динамику, — рассказала Ракова.

Москвичи, прошедшие курс нейрокоррекции, ощутили снижение уровня стресса на 25%. А нейротренировки способствовали увеличению производительности мозга на 30%.

