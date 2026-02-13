День святого Валентина в мире: традиции Японии, Франции, Германии и где праздник под запретом

Романтических праздников в году не так уж и много, поэтому каждый из них ценится влюбленными на вес золота. Один из них, самый, пожалуй, почитаемый среди влюбленных пар день — это День всех влюбленных, который ежегодно отмечается в середине февраля. Мы расскажем, как отмечают 14 февраля в Японии, где проявления чувств в этот день под запретом и про иные необычные мировые традиции праздника.

Магия 14 февраля: коротко о главном

Традиции Дня влюбленных во Франции, Италии или России во многом схожи в своей основе: это время, когда принято открыто говорить о чувствах. История праздника уходит корнями в раннее христианство и связана с именем пресвитера Валентина, который, согласно легендам, тайно венчал легионеров с их избранницами вопреки запрету императора. Сегодня День святого Валентина в разных странах прочно ассоциируется с обменом открытками в форме сердец — валентинками, мягкими игрушками, цветами и сладостями. Обычно пары обмениваются презентами наравне, стараясь удивить друг друга приятными сюрпризами и романтическими свиданиями.

Япония: женщины дарят, мужчины ждут

В Стране восходящего солнца праздник приобрел уникальные черты, которые могут показаться необычными для нас, россиян. Если у нас подарки по большей части ждут женщины или влюбленные одаривают друг друга взаимно, то в Японии все иначе: здесь женщины дарят, а мужчины ждут. Именно 14 февраля японские девушки берут инициативу в свои руки.

Изучая, как отмечают 14 февраля в Японии, стоит обратить внимание на культуру дарения шоколада. Существует два основных вида этого лакомства:

«гири-чоко» (шоколад по долгу) — его вручают коллегам, начальникам и просто знакомым мужчинам без романтического подтекста;

«хонмей-чоко» (шоколад с истинным чувством) — это дорогой или приготовленный своими руками десерт для того самого единственного.

День святого Валентина в разных странах: от конфет до тюремного заключения

Такие необычные традиции праздника сложились во многом благодаря активному маркетингу шоколадных компаний в середине прошлого века. Мужчины же не остаются в долгу вечно: ровно через месяц, 14 марта, наступает Белый день, когда они обязаны преподнести ответный подарок, который по стоимости должен в несколько раз превышать полученный шоколад. Понимание того, как отмечают 14 февраля в Японии, помогает осознать, насколько глубоко национальный менталитет может трансформировать западные обычаи.

Франция: дорогие подарки и «лотереи любви»

Франция по праву считается колыбелью романтики, и традиции Дня влюбленных во Франции полностью подтверждают этот статус. Именно здесь, по легенде, была написана первая валентинка герцогом Орлеанским. В современном Париже и других городах страны принято вручать не просто сувениры, а действительно дорогие подарки: ювелирные украшения, элитную парфюмерию или приглашения в изысканные рестораны.

Особый интерес вызывают старинные «лотереи любви», которые когда-то были популярны в деревнях. Одинокие люди заходили в дома, стоящие друг напротив друга, и выкрикивали имена потенциальных партнеров через окно. Если пара не складывалась, мужчина мог бросить женщину, а обиженные дамы позже разжигали костры, чтобы сжигать изображения своих неверных кавалеров. Сегодня такие суровые необычные традиции праздника остались в прошлом, уступив место красивым жестам. Тем не менее, традиции Дня влюбленных во Франции до сих пор включают в себя масштабные мероприятия: например, в деревне Сент-Валантен ежегодно проходит фестиваль, куда съезжаются пары со всего мира, чтобы подтвердить свои клятвы.

Германия: День психически больных и красные свиньи

Немецкий подход к 14 февраля способен удивить даже самого искушенного путешественника. Дело в том, что в Германии святой Валентин исторически считается покровителем не только влюбленных, но и людей с психическими расстройствами. По этой причине подарки на 14 февраля в Германии могут сопровождаться весьма специфической символикой.

В этот день лечебницы и часовни украшают алыми лентами, а священники проводят специальные службы. Если вы увидите в витрине кондитерской фигурку красной свиньи с цветком в зубах, не удивляйтесь: в этой стране свинья является символом удачи и страсти. Выбирая подарки на 14 февраля в Германии, немцы часто сочетают классические букеты с этими забавными фигурками. Несмотря на такой медицинский подтекст, День святого Валентина в разных странах Европы, включая Германию, остается временем для нежности, просто здесь она приправлена национальным колоритом и верой в то, что любовь — это тоже своего рода безумие.

Саудовская Аравия: страна, где Валентина нет

Далеко не везде февральская дата окрашена в розовые тона. Существует запрет дня святого Валентина в Саудовской Аравии: это страна, где официально праздника нет и быть не может. Власти королевства обосновали это табу еще десятилетия назад, считая, что торжество пропагандирует западные ценности и внебрачные связи, что противоречит нормам ислама.

Комитет по поощрению добродетели и удержанию от порока строго следит за соблюдением правил:

магазинам запрещено продавать красные розы, плюшевых мишек и любую атрибутику в форме сердец;

в школах и университетах проводятся беседы о недопустимости празднования;

за открытую демонстрацию символов праздника можно получить крупный штраф или даже тюремный срок.

Несмотря на запрет на празднование дня святого Валентина в Саудовской Аравии, в последние годы наблюдаются небольшие послабления, связанные с общей либерализацией страны, однако официального признания праздника все еще нет. Жители, желающие порадовать близких, вынуждены покупать цветы заранее или делать это на «черном рынке». Столь жесткий запрет на всемирно любимый праздник подчеркивает, насколько по-разному День святого Валентина в разных странах воспринимается на государственном уровне.

Италия: сладкие поцелуи и мосты любви

Чтобы вернуться к романтике, стоит вспомнить про страстную и эмоциональную Италию. В этой стране праздник называют «сладким днем», так как основными презентами здесь выступают конфеты и шоколад. День святого Валентина в Италии невозможно представить без знаменитых «Baci» (поцелуев) — маленьких шоколадных конфет с фундуком, внутри которых спрятаны записки с любовными цитатами.

Традиции влюбленных на 14 февраля здесь включают посещение знаменитых «мостов любви». Пары прикрепляют к перилам замки с выгравированными именами, а ключ выбрасывают в воду, символизируя вечность своих чувств. В Вероне, городе Ромео и Джульетты, День святого Валентина в Италии отмечается особенно масштабно: центральную площадь украшают огромным красным сердцем, а влюбленные могут отправить письмо самой Джульетте. Такие необычные традиции праздника создают неповторимую атмосферу, которую стремятся почувствовать туристы со всего света. Изучая День святого Валентина в Италии, понимаешь, что здесь любовь — это настоящий культ, не требующий лишних слов.

Праздничные обычаи по всему миру показывают нам, как по-разному люди могут выражать одно и то же чувство. Но, в конечном счете, не нужно ждать особого дня в календаре, чтобы порадовать близких людей.

