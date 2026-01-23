Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Первое свидание с тираном: 7 признаков, которые выдают опасного мужчину

Красные флаги на свидании с мужчиной — как распознать абьюзера Красные флаги на свидании с мужчиной — как распознать абьюзера Фото: Shutterstock/FOTODOM
Сегодня расскажем, как с первого свидания разглядеть в потенциальном партнере жадину, абьюзера или тирана. Даже когда мужчина показывает лучшую версию себя, опасные звоночки все равно проскальзывают. Главное — знать, на что обращать внимание. Эти простые подсказки помогут вам не попасть в токсичные отношения.

Жадность: считает каждый рубль

Скупой мужчина постоянно говорит о деньгах, хвастается скидочными купонами и тем, как виртуозно ловит акции. Он может прийти на свидание с термосом вместо того, чтобы заказать кофе, откажется оставлять чаевые официанту или будет акцентировать внимание на том, сколько что стоит. Красные флаги на свидании с мужчиной включают и странную логику: он называет всех женщин меркантильными и повторяет, что деньги не важны, хотя сам без конца о них рассуждает. Понаблюдайте, как он относится к персоналу — отсутствие щедрости и эмпатии к окружающим выдает настоящую натуру.

Тиран: контролирует с первой встречи

Мужчина-тиран уже на первых свиданиях начинает прощупывать ваши границы.

  • Он может критиковать вашу внешность под видом шутки или прямо высказывать недовольство: «Зачем такой яркий макияж, с кем флиртуешь?»

  • Обратите внимание на чрезмерную ревность — если незнакомец уже пытается контролировать ваши соцсети или спрашивает, с кем переписываетесь, бегите.

  • Тревожный сигнал — слишком быстрое развитие отношений: он предлагает переехать или жениться буквально после нескольких встреч, не давая времени подумать.

Первое свидание с тираном: 7 признаков, которые выдают опасного мужчину Первое свидание с тираном: 7 признаков, которые выдают опасного мужчину Фото: Shutterstock/FOTODOM

Абьюзер: манипулирует и обесценивает

Красные флаги на свидании с мужчиной-абьюзером — это эмоциональные качели: сначала он осыпает комплиментами, потом резко холоднеет и критикует.

  • Он никогда не берет ответственность за свои слова — во всем виноваты бывшие, начальник, друзья, но только не он сам.

  • Опасный признак — вспышки агрессии даже в мелочах: грубость с официантами, ярость на дороге, жестокость в разговорах о животных или детях.

  • Если мужчина слишком идеален, никогда не ругается и быстро соглашается со всем — это тоже тревожный звоночек: он надевает маску, чтобы втереться в доверие.

Доверяйте интуиции: если что-то настораживает — это повод остановиться и присмотреться внимательнее. Лучше уйти с неподходящего свидания, чем потом выбираться из токсичных отношений.

