Первое свидание с тираном: 7 признаков, которые выдают опасного мужчину

Сегодня расскажем, как с первого свидания разглядеть в потенциальном партнере жадину, абьюзера или тирана. Даже когда мужчина показывает лучшую версию себя, опасные звоночки все равно проскальзывают. Главное — знать, на что обращать внимание. Эти простые подсказки помогут вам не попасть в токсичные отношения.
Жадность: считает каждый рубль
Скупой мужчина постоянно говорит о деньгах, хвастается скидочными купонами и тем, как виртуозно ловит акции. Он может прийти на свидание с термосом вместо того, чтобы заказать кофе, откажется оставлять чаевые официанту или будет акцентировать внимание на том, сколько что стоит. Красные флаги на свидании с мужчиной включают и странную логику: он называет всех женщин меркантильными и повторяет, что деньги не важны, хотя сам без конца о них рассуждает. Понаблюдайте, как он относится к персоналу — отсутствие щедрости и эмпатии к окружающим выдает настоящую натуру.
Тиран: контролирует с первой встречи
Мужчина-тиран уже на первых свиданиях начинает прощупывать ваши границы.
Он может критиковать вашу внешность под видом шутки или прямо высказывать недовольство: «Зачем такой яркий макияж, с кем флиртуешь?»
Обратите внимание на чрезмерную ревность — если незнакомец уже пытается контролировать ваши соцсети или спрашивает, с кем переписываетесь, бегите.
Тревожный сигнал — слишком быстрое развитие отношений: он предлагает переехать или жениться буквально после нескольких встреч, не давая времени подумать.
Абьюзер: манипулирует и обесценивает
Красные флаги на свидании с мужчиной-абьюзером — это эмоциональные качели: сначала он осыпает комплиментами, потом резко холоднеет и критикует.
Он никогда не берет ответственность за свои слова — во всем виноваты бывшие, начальник, друзья, но только не он сам.
Опасный признак — вспышки агрессии даже в мелочах: грубость с официантами, ярость на дороге, жестокость в разговорах о животных или детях.
Если мужчина слишком идеален, никогда не ругается и быстро соглашается со всем — это тоже тревожный звоночек: он надевает маску, чтобы втереться в доверие.
Доверяйте интуиции: если что-то настораживает — это повод остановиться и присмотреться внимательнее. Лучше уйти с неподходящего свидания, чем потом выбираться из токсичных отношений.
