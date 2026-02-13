Зимняя Олимпиада — 2026
13 февраля 2026 в 11:07

Психолог рассказала, что важно сделать на первом свидании

Психолог Кардиакос: на первом свидании важно задавать больше вопросов

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
На первом свидании важно задавать больше вопросов, чтобы узнать, подходит ли потенциальный партнер, посоветовала семейный психолог-психотерапевт Анастасия Кардиакос. В разговоре с «Радио 1» специалист подчеркнула, что на первой встрече происходит столкновение двух миров.

Первые свидания — это встреча двух миров, поэтому можно задавать вопросы, чтобы узнать, насколько партнер вам подходит, — пояснила специалист.

По ее словам, стоит узнать, каким потенциальный партнер видит идеальные отношения, какие три качества ценит больше всего, как любит отмечать праздники и о чем переживает. Кроме того, уверена психолог, следует узнать о границах в отношениях, хобби и работе. Важно уточнить и о том, были ли у человека серьезные отношения до этого, добавила Кардиакос. При этом специалист порекомендовала не превращать встречу в допрос и не рассказывать о себе до ответа потенциального партнера. Важным индикатором станут также шутки, агрессия и избегание тем, предупредила она.

Клинический психолог Дмитрий Кудряшов ранее рассказал, что свидание с собой может стать альтернативой для одиноких людей в День всех влюбленных. Он посоветовал не идеализировать этот день.

отношения
встречи
психологи
свидания
