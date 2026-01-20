Суд не развел Самойлову и Джигана: подробности, встречный иск рэпера

В понедельник, 19 января, суд отказался расторгнуть брак блогера Оксаны Самойловой и рэпера Джигана (настоящее имя — Денис Устименко-Вейнштейн). Что об этом известно, правда ли, что музыкант захотел признать брачный договор недействительным?

Почему суд не развел Джигана и Самойлову

Как сообщает Telegram-канал Mash, на слушании присутствовали исключительно представители участвующих сторон.

По данным канала, музыкант также обратился в суд с требованием признать недействительным брачный договор, заключенный с супругой в 2020 году. Согласно этому документу, в случае развода все совместно нажитое имущество перейдет к модели.

Представители артиста утверждают, что договор был подписан, когда он находился на лечении в реабилитационном центре, и сейчас он намерен оспаривать документ в судебном порядке. Стороны ожидают даты следующего заседания, где будет рассмотрен иск о брачном контракте.

В ноябре Самойлова заявила, что имущество они с рэпером будут делить по брачному договору.

На соответствующий вопрос журналистов модель ответила коротко — раздел будет происходить по закону.

Что будут делить при разводе Джиган и Самойлова

Предположительно, согласно брачному договору, и так называемая «ферма приключений», и огромный дом достанутся Самойловой.

«Делить будем по брачному договору», — емко прокомментировала знаменитость.

Новость о строительстве фермы появилась в Сети в июне этого года. Самойлова заявляла, что объект будет построен на месте заброшенного пансионата 80-х годов недалеко от Москвы. Участок находится в деревне Старая Руза Московской области, занимает примерно 11 гектаров и окружен лесом, имеет выход к Москве-реке. Согласно задумке, ферма должна иметь развлечения для детей, фермерские продукты, домашних животных в свободном выгуле.

Также за 13 лет брака Оксана Самойлова и Джиган обзавелись значительным количеством совместного имущества. Как стало известно «Страстям», сейчас пара и их дети живут в роскошном доме в поселке Шато-Соверен Московской области площадью 750 кв. м.

«Это здание супруги купили еще в 2018 году в ипотеку. Примерная стоимость — 155 млн рублей», — говорится в публикации.

Издание пишет, что пара также владеет недвижимостью за рубежом — в Дубае Самойлова и Джиган владеют квартирой площадью 121 кв. м.

«Ее супруги купили за 36 млн рублей. Позже для инвестиций блогерша приобрела еще одни апартаменты в Дубае рядом с морем за 13 млн рублей», — отмечают журналисты.

Кроме того, Самойлова является соучредителем пяти компаний. По закону, ее доля в ООО считается совместно нажитым имуществом и может подлежать разделу при разводе.

