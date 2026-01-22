Два Abrams и три Leopard не выдержали натиска ВС РФ в зоне спецоперации

Два Abrams и три Leopard не выдержали натиска ВС РФ в зоне спецоперации Минобороны РФ: расчет «Ланцета» уничтожил два танка Abrams ВСУ в зоне СВО

Расчет разведывательно-ударного комплекса «Ланцет» уничтожил нескольких единиц тяжелой техники ВСУ западного производства. На счету операторов два американских танка Abrams и три немецких Leopard, сообщила пресс-служба Министерства обороны России.

На счету нашего расчета примерно два Abrams, три Leopard. Из самых интересных — был С-300, иностранные орудия, такие как M777, были САУ PzH-2000, польская САУ Crab. Иностранного очень много уничтожали, — уточнил военнослужащих группировки «Центр» с позывным Араб.

В ведомстве также рассказали о недавней успешной операции на Красноармейском направлении. Там в ходе «свободной охоты» был выявлен склад боеприпасов и техники. После подтверждения координат по цели с дистанции около 100 км был нанесен удар барражирующим боеприпасом «Ланцет», уничтоживший две САУ «Гвоздика» и боевую бронированную машину. Минобороны подчеркнуло, что системная работа таких расчетов снижает огневые возможности ВСУ и нарушает их снабжение.

Ранее сообщалось, что создатели оптоволоконного FPV-дрона «Князь Вандал Новгородский» работают над созданием нового барражирующего боеприпаса с увеличенной дальностью полета. Новый аппарат сможет действовать совместно с уже существующим дроном, включая ретрансляцию связи.