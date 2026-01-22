Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
22 января 2026 в 06:30

Супругов Клинтон могут наказать за неявку на допрос по делу Эпштейна

CNN: комитет Конгресса США проголосовал за уголовное преследование Клинтонов

Билл и Хиллари Клинтон Билл и Хиллари Клинтон Фото: IMAGO/Andreas Friedrichs/Global Look Press
Комитет палаты представителей Конгресса США по надзору поддержал резолюции о привлечении Билла и Хиллари Клинтон к ответственности за неуважение к суду, передает CNN. Это решение связано с их отказом дать показания по делу финансиста Джеффри Эпштейна. Окончательный вердикт будет вынесен позже.

Бывший президент Билл Клинтон и госсекретарь Хиллари Клинтон были обязаны по закону явиться для дачи показаний перед этим комитетом. Они отказались, — заявил председатель комитета по надзору палаты представителей Джеймс Комер.

Голосование получило двухпартийную поддержку, хотя среди демократов было меньше сторонников привлечения Хиллари Клинтон. Если полный состав палаты также проголосует «за», дело будет направлено в Министерство юстиции для решения об уголовном преследовании. Адвокаты Клинтонов пытались предотвратить эскалацию, предложив провести ограниченное собеседование с членами комитета, но инициативу отклонили.

Ранее сообщалось, что Билл и Хиллари Клинтон отказались прибыть на закрытые слушания в Конгрессе США, связанные с расследованием вокруг финансиста Джеффри Эпштейна. Они прямо заявили, что не намерены являться на допрос, назвав повестки недействительными.

