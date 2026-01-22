Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
22 января 2026 в 06:15

Диетолог поставила точку в спорах о волшебной пользе хлорофилла

Диетолог Самойлова призвала не переоценивать пользу хлорофилла для здоровья

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Семейный врач, эндокринолог, диетолог и нутрициолог Анастасия Самойлова призвала не переоценивать пользу жидкого хлорофилла для здоровья. В беседе с NEWS.ru она отметила, что этот растительный пигмент не является волшебной таблеткой для снижения веса.

В последнее время хлорофилл стал очень популярен среди тех, кто заинтересован в поддержании здорового образа жизни. На зеленый пигмент из растений возлагают большие надежды, в том числе и в вопросах снижения веса. Хлорофилл — не волшебная таблетка, а один из инструментов здорового образа жизни. Не стоит ожидать мгновенного результата лишь только от его применения. В вопросе здоровья важен комплексный подход: питание, регулярная физическая активность, режим сна, работа со стрессом. Хлорофилл полезен, но переоценивать его не стоит, — пояснила Самойлова.

Она отметила, что положительный эффект возможен лишь при использовании качественного продукта, однако лучшим решением будет регулярное включение в рацион свежей зелени. По словам диетолога, это поможет детоксикации, укреплению иммунитета и улучшению пищеварения.

Полезные свойства хлорофилла заключаются в налаживании процессов детоксикации организма, укреплении иммунитета, антиоксидантном и противовоспалительном действии. Также он улучшает пищеварение, нормализует желчеотток и микрофлору кишечника. Если приобретенный хлорофилл соответствует стандартам качества, то положительное влияние на здоровье будет, но лучшим эффектом станет регулярное включение зелени в рацион (шпинат, петрушка, брокколи). Конечно, необходимы витамины и минералы, подобранные с учетом индивидуальных особенностей человека, — резюмировала Самойлова.

Ранее сообщалось, что россиянки пытаются массово похудеть на хлорофилле и цитрате магния. Пользовательницы Сети активно призывают пить зеленую жидкость, чтобы наладить здоровое питание, однако вместо избавления от лишних килограммов многие получают аллергию и расстройство желудка.

