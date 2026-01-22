Иностранную броню выжгли точечными ударами: успехи ВС РФ к утру 22 января

Начальник расчета разведывательно-ударного комплекса «Ланцет» с позывным Араб рассказал, что на счету их расчета два танка Abrams и три танка Leopard ВСУ. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 22 января?

Выжгли иностранную броню ВСУ

«На счету нашего расчета примерно два Abrams, три Leopard. Из самых интересных — был С-300, иностранные орудия, такие как M777, были САУ PzH-2000, польская САУ Crab. Иностранного очень много уничтожали. Самое жирное — это техника всегда», — сказал военнослужащий группировки «Центр» в видео, предоставленном Минобороны РФ.

В Минобороны рассказали, что также этот расчет уничтожил две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и боевую бронированную машину пехоты на Красноармейском направлении.

«Системная и непрерывная работа расчетов ZALA „Ланцет“ соединения спецназа группировки войск „Центр“ снижает огневые возможности украинских боевиков, нарушает управление и снабжение подразделений ВСУ, а также создает благоприятные условия для наступательных действий штурмовых подразделений на Красноармейском направлении», — подчеркнули в Минобороны.

Также артиллеристы РСЗО «Ураган» 68-го гвардейского армейского корпуса на Красноармейском направлении провели массированную огневую атаку на позиции ВСУ.

«Получив данные от разведывательных расчетов войск беспилотных систем о сосредоточении живой силы и боевой техники в лесополосе, артиллеристы оперативно заняли огневую позицию и осуществили серию залпов 220-мм реактивными снарядами на дальность более 30 км. Детонация боеприпасов и разлет осколков по широкому участку местности привели к разрушению укрытий и поражению значительной части живой силы и техники ВСУ», — рассказали в министерстве.

Уничтожили укрепрайон ВСУ в Днепропетровской области

Расчет реактивной системы залпового огня «Град» поразил укрепленный район Вооруженных сил Украины в Днепропетровской области, сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Расчет БПЛА незамедлительно передал координаты укреплений и позиций ВСУ расчету РСЗО „Град“ группировки. После выхода на огневую позицию расчет нанес залп реактивными снарядами по выявленному сектору. <…> В результате удара уничтожены укрепленные позиции противника и личный состав, размещенный в укрытиях. Огневое поражение осложнило ВСУ удерживать данный участок и осложнило противнику дальнейшее использование подготовленных укрытий», — рассказали в военном ведомстве.

Кроме того, в Запорожской области расчеты «Гиацинт-С» Восточной группировки уничтожили пункты управления беспилотниками ВСУ.

«В результате выполненных огневых задач пункты управления БПЛА противника уничтожены, что нарушило систему разведки и наведения ВСУ на данном участке фронта. Уничтожение указанных объектов осложнило противнику управление БПЛА и снизило его возможности по применению беспилотников в Запорожской области», — отметили в министерстве.

Также расчеты «Молнии» ликвидировали пункты управления беспилотниками в области. Активность противника была выявлена благодаря антеннам и интенсивности запуска дронов.

Сорвали контратаку ВСУ у Гуляйполя

Операторы ударных беспилотников войск беспилотных систем группировки войск «Восток» сорвали контратаку ВСУ западнее Гуляйполя Запорожской области, заявили в российском военном ведомстве.

«Оперативные действия подразделений БПЛА войск беспилотных систем группировки „Восток“ сорвали накопление резервов и пресекли попытку развернуть контратаку на данном участке», — отметили в МО.

По выявленным целям отработали расчеты FPV-дронов. По данным ведомства, часть бронетехники и автотранспорта была уничтожена в ходе движения. Отдельные машины подорвались на ранее установленных минных заграждениях и были добиты точечными ударами. В результате уничтожены несколько бронетранспортеров М113, несколько бронеавтомобилей Humvee, а также бронетранспортер иностранного производства и живая сила ВСУ.

Ударили по скоплению пехоты ВСУ в Запорожской области

Новороссийские десантники с помощью расчета реактивной системы залпового огня «Град» нейтрализовали скопление пехоты Вооруженных сил Украины в районе села Приморское Запорожской области. Об этом проинформировало Минобороны РФ.

«Подразделениями беспилотных систем Новороссийского горного соединения ВДВ была обнаружена очередная площадная цель — скопление пехоты, легкобронированной и автомобильной техники ВСУ в лесополосе. Получив координаты цели, расчет БМ-21 „Град“ артиллеристов-десантников оперативно выдвинулся на огневую позицию и точным залпом пакета реактивных ракет накрыл указанный квадрат», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что расчеты РСЗО Новороссийского соединения ВДВ выполняют боевые задачи в зоне СВО в круглосуточном режиме, нанося прицельные удары по самым важным объектам ВСУ — живой силе, бронетехнике, складам с боеприпасами, пунктам дислокации личного состава, огневым позициям и опорным пунктам, а также пунктам управления БПЛА ВСУ.

В свою очередь на Ореховском направлении Запорожской области расчеты войск беспилотных систем ульяновских десантников нанесли высокоточные удары по объектам ВСУ. «В результате точной работы операторов FPV-дронов из состава 328-го гвардейского десантно-штурмового полка Ульяновского гвардейского десантно-штурмового соединения нанесено поражение живой силе и технике ВСУ», — добавили в министерстве.

