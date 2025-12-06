Картошка в духовке по-новому: приготовил с ароматным маринадом — семья забыла про жареную и пюре

Когда надоел обычный печеный картофель, этот рецепт становится настоящим спасением. Ароматный, с золотистой корочкой и насыщенным вкусом — идеально к мясу или рыбе.

1 кг картофеля хорошо мою, при необходимости нарезаю на дольки. В блендере измельчаю 2 луковицы, 3 зубчика чеснока, добавляю 1 ст. л. растительного масла, 0,5 ч. л. сушеного тимьяна, 0,5 ч. л. молотого имбиря, 1 ч. л. паприки и 1-1,5 ч. л. соли. Полученной пастой тщательно обмазываю картофель. Выкладываю картошку на противень с пергаментом, не выливая оставшуюся жидкость. Запекаю в разогретой до 180 °C духовке 30–50 минут до мягкости. Готовую картошку посыпаю мелко нарезанным укропом.

