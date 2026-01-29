Особняк известного российского режиссера выставили на аукцион Изъятый у режиссера Бекмамбетова особняк в Казани выставят на аукцион

В Казани на электронный аукцион выставлен изъятый у режиссера Тимура Бекмамбетова особняк XIX века, передает ТАСС со ссылкой на судебные материалы. Начальная цена исторического здания — 9,3 млн рублей, однако покупателя ждут крупные траты на восстановление.

Особняк на улице Марджани, известный как Дом Багаутдиновой, является объектом культурного наследия. Его общая площадь превышает 200 кв. м. Победитель торгов обязан будет провести полномасштабную реставрацию, сметная стоимость которой оценивается в 91,8 млн рублей.

Имущество было изъято у Бекмамбетова по решению суда из-за бесхозяйственного содержания. После пожара в 2021 году здание лишь законсервировали, а полноценное восстановление так и не началось.

Проведенной проверкой установлено, что ответчик бездействовал, каких-либо мер к сохранению объекта культурного наследия не принимал, указанное бездействие имело систематический характер, — цитирует агентство решение Вахитовского районного суда.

Ранее стало известно, что фильм российского кинорежиссера «Казнить нельзя помиловать» возглавил американский кинопрокат, подвинув на вторую позицию прежнего лидера — «Аватар 3» Джеймса Кэмерона. В первые же выходные сумма сбора в прокате ленты Бекмамбетова составила около $11 млн (около 823,8 млн рублей), «Аватар 3» за эти же дни собрал меньше — $7 млн.