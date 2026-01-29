Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
29 января 2026 в 00:40

Особняк известного российского режиссера выставили на аукцион

Изъятый у режиссера Бекмамбетова особняк в Казани выставят на аукцион

Тимур Бекмамбетов Тимур Бекмамбетов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Казани на электронный аукцион выставлен изъятый у режиссера Тимура Бекмамбетова особняк XIX века, передает ТАСС со ссылкой на судебные материалы. Начальная цена исторического здания — 9,3 млн рублей, однако покупателя ждут крупные траты на восстановление.

Особняк на улице Марджани, известный как Дом Багаутдиновой, является объектом культурного наследия. Его общая площадь превышает 200 кв. м. Победитель торгов обязан будет провести полномасштабную реставрацию, сметная стоимость которой оценивается в 91,8 млн рублей.

Имущество было изъято у Бекмамбетова по решению суда из-за бесхозяйственного содержания. После пожара в 2021 году здание лишь законсервировали, а полноценное восстановление так и не началось.

Проведенной проверкой установлено, что ответчик бездействовал, каких-либо мер к сохранению объекта культурного наследия не принимал, указанное бездействие имело систематический характер, — цитирует агентство решение Вахитовского районного суда.

Ранее стало известно, что фильм российского кинорежиссера «Казнить нельзя помиловать» возглавил американский кинопрокат, подвинув на вторую позицию прежнего лидера — «Аватар 3» Джеймса Кэмерона. В первые же выходные сумма сбора в прокате ленты Бекмамбетова составила около $11 млн (около 823,8 млн рублей), «Аватар 3» за эти же дни собрал меньше — $7 млн.

аукционы
Тимур Бекмамбетов
особняки
Казань
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Урале в колодце нашли тело ребенка
Евросоюз уличили в препятствовании мирному урегулированию на Украине
Снежный коллапс парализовал Москву: аварии, пробки, что известно
«Это невозможно»: Украине «закрыли» быструю дорогу в ЕС
ЕС раскрыл размер замороженных активов ЦБ России
«Никто не выжил»: в Колумбии разбился самолет с депутатами на борту
Фаза Луны сегодня, 29 января 2026 года. Готовим семена, составляем отчеты
Забыли, кто освобождал Освенцим: Польша обвинила СССР в холокосте
Российские силы сбили три беспилотника за семь часов
Финские специалисты продолжают работу в России при закрытых границах
Франция начала работу над новыми антироссийскими санкциями
Пародия Дорохова на Брижит Макрон покорила французов: чем, что известно
Особняк известного российского режиссера выставили на аукцион
Рубио рассказал о ходе переговоров США с Данией по Гренландии
Советский круизный лайнер станет в Гренландии плавучей казармой
В США объяснили, почему переговоры по Украине проходят в закрытом формате
Случайная прохожая пострадала при стрельбе в Петербурге
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 29 января 2026 года
Приметы 29 января — Петр-полукорм: середина зимы и оценка запасов
Фуры закрыли въезд в Москву по Горьковскому шоссе
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.