Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
28 января 2026 в 12:11

ВС России сорвали планы ВСУ на запуск беспилотников

МО: ВС России ударили по базам беспилотников дальнего действия ВСУ

Военнослужащий ВС РФ Военнослужащий ВС РФ Фото: Дмитрий Макеев/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

ВС РФ нанесли удар по складам и местам подготовки к запуску украинских беспилотников дальнего радиуса действия, сообщили в Министерстве обороны РФ. Использовались для ударов авиация, ударные беспилотники, ракеты и артиллерия.

Нанесено поражение местам хранения и подготовки к запуску БПЛА дальнего действия, базе горючего, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 158 районах, — говорится в сообщении.

Ранее появилась информация, что минувшей ночью российские силы ПВО сбили 75 украинских беспилотников. Большинство БПЛА было сбито над Краснодарским краем и Крымом — по 24 и 23 беспилотника соответственно. Также противник пытался атаковать Краснодарский край, Белгородскую, Астраханскую и другие области.

Тем временем полковник в отставке военный эксперт Анатолий Матвийчук выразил мнение, что ВСУ предприняли попытку повторить операцию «Паутина» из-за чувства безысходности. По его мнению, данный шаг со стороны Киева направлен на демонстрацию «мнимых возможностей» перед западными партнерами.

ВСУ
Минобороны РФ
атаки ВСУ
СВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Отношения Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе выйдут на новый уровень
Ольга Макеева объяснила, почему еще не вышла замуж за Никиту Токарева
Тарасова, Трусова, Жвакин: яркие фото со съемок «Ледникового периода»
В Госдуме назвали лучшего европейского кандидата для переговоров с Москвой
«Совершил подвиг»: Веснина объяснила, почему Зверев не победил Алькараса
Страна Ближнего Востока предложила посредничество в переговорах Ирана и США
Стало известно, кто сыграет Одина в сериале по культовой игре God of War
Олимпийская чемпионка оценила шансы Рыбакиной в финале Australian Open
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 30 января: где сбои в России
Сосулька унесла жизнь 65-летней россиянки
В Пензе упадавшая глыба льда убила женщину
Принцесса Диана называла истинного виновника распада брака с Чарльзом
Эксперт назвал самый выгодный способ досрочного погашения ипотеки
Дочь Маликова поделилась редким фото с отцом в важный день
Захарова раскрыла, как ВСУ отреагировали на переговоры в Абу-Даби
Буйнов необычно отреагировал на слова о его влюбленности в мать Вяликовой
Эксперт рассказал, к какому пассажиру не приедет такси
В Польше испугались одного космического «гостя»
Стало известно, почему фильм о Мелании Трамп не показали в ЮАР
США впервые с 2023 года поставили в Россию один вид товаров
Дальше
Самое популярное
Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы
Семья и жизнь

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы

Разбираю на соцветия цветную капусту, заливаю сырным кремом — и в духовку прямо в сковороде. Изысканная запеканка готова
Общество

Разбираю на соцветия цветную капусту, заливаю сырным кремом — и в духовку прямо в сковороде. Изысканная запеканка готова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.