ВС России сорвали планы ВСУ на запуск беспилотников

ВС РФ нанесли удар по складам и местам подготовки к запуску украинских беспилотников дальнего радиуса действия, сообщили в Министерстве обороны РФ. Использовались для ударов авиация, ударные беспилотники, ракеты и артиллерия.

Нанесено поражение местам хранения и подготовки к запуску БПЛА дальнего действия, базе горючего, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 158 районах, — говорится в сообщении.

Ранее появилась информация, что минувшей ночью российские силы ПВО сбили 75 украинских беспилотников. Большинство БПЛА было сбито над Краснодарским краем и Крымом — по 24 и 23 беспилотника соответственно. Также противник пытался атаковать Краснодарский край, Белгородскую, Астраханскую и другие области.

Тем временем полковник в отставке военный эксперт Анатолий Матвийчук выразил мнение, что ВСУ предприняли попытку повторить операцию «Паутина» из-за чувства безысходности. По его мнению, данный шаг со стороны Киева направлен на демонстрацию «мнимых возможностей» перед западными партнерами.