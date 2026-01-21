Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
21 января 2026 в 18:42

«Заходили в подвалы и убивали»: член ОП Григорьев перечислил зверства ВСУ

Член ОП России Григорьев озвучил свидетельства пострадавших от действий ВСУ

Жители освобожденного Красноармейска предоставили множество свидетельств о преступлениях ВСУ, заявил участник СВО, член ОП Максим Григорьев во время презентации доклада «Зверства и военные преступления киевского режима в городе Красноармейске (Покровске)». По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, многие пострадавшие отмечали, что украинские военные не скрывали своей ненависти к ним.

Григорьев привел не одну цитату из показаний пострадавших мирных жителей. Так, одна из жительниц поделилась, что проработала в городе 50 лет, но к ней, 72-летней женщине, зашел в дом «бандеровец» и «стал стрелять». Свои действия он объяснил тем, что так «его мама сможет спать спокойно».

Много убивали ВСУ. Заходили в подвалы и убивали. Один сосед, мужчина в районе 50, так и остался в подвале. Его нашли соседи на стуле с простреленными коленями и отрезанными ушами, — озвучил он свидетельство другой пострадавшей.

Еще один мирный житель рассказал, что украинские военные говорили о прямом приказе сверху «разрушить город и уничтожить мирное население». По его словам, противник называл русскоязычных жителей «врагами» и «мясом».

Может быть, они это делают со зла к нам? Как они нас только не обзывали: мы и русня, мы и ждуны. Скорее всего, все это делают от бешеной ненависти к нам, к русским, — предположил другой свидетель.

Ранее жительница Красноармейска Валентина Белецкая рассказала, что продавщица из местного магазина долгое время скрывала сына от ВСУ. Когда они переносили вещи из уничтоженного дома в другой, молодого человека поразил БПЛА. Матери пришлось хоронить его в огороде.

