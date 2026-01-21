Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
21 января 2026 в 18:02

«Хоронила в огороде»: пенсионерка об «истреблении» ВСУ Красноармейска

Беженка Белецкая: продавщица из Красноармейска похоронила убитого сына в огороде

Военнослужащий РФ в в Красноармейске Военнослужащий РФ в в Красноармейске Фото: Станислав Красильников/РИА Новости
Жительница Красноармейска Валентина Белецкая рассказала, что продавщица из местного магазина долгое время скрывала сына от ВСУ. Когда они переносили вещи из уничтоженного дома в другой, молодого человека поразил БПЛА. Матери пришлось хоронить его в огороде, передает корреспондент NEWS.ru с пресс-конференции, посвященной докладу Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов.

Тоже дом ей разбили, она нашла выше [по улице]. Прятала сына от ВСУ, прятала, никуда не уезжала, хотя она сама с Крыма. Нельзя было выехать. Они пошли переносить вещи, у нее на глазах беспилотник сына убил. Похоронила в огороде и поехала к маме в Крым, — отметила беженка.

Белецкая также заявила, что украинские военные «охотились» за батюшкой. Они следили за машиной, на которой передвигался священнослужитель.

Они все время пасли эту машину, пока не выпасли. Как только они встали из машины, и они беспилотником сожгли машину, — подчеркнула пенсионерка.

Ранее житель Красноармейска Владимир Головня рассказал, что увернулся от двух украинских дронов во время поездки на автомобиле благодаря скорости и хитрости. По его словам, второй БПЛА попал в дерево, потому что он специально притормозил около него.

Красноармейск
убийства
ВСУ
БПЛА
беженцы
