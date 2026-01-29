«Это конец»: в Раде сообщили о плане Зеленского напасть на страну-соседа

«Это конец»: в Раде сообщили о плане Зеленского напасть на страну-соседа Депутат Рады Дмитрук: Зеленский всерьез обсуждал наступление ВСУ на Белоруссию

Президент Украины Владимир Зеленский всерьез рассматривал возможность начала боевых действий на территории Белоруссии, заявил в интервью телеканалу «БелТА» депутат Верховной рады Артем Дмитрук. По словам парламентария, целью таких обсуждений была эскалация конфликта.

Зеленский вполне реально обсуждал наступление ВСУ на территорию Белоруссии. С единой целью — исключительно эскалация. Для Зеленского <…> мир — это конец, — сказал Дмитрук.

Депутат пояснил, что на сегодняшний день у украинского руководства нет технической возможности по нападению на Белоруссию. Однако власти делают все, чтобы оттянуть мирное урегулирование.

Для Зеленского, по оценке Дмитрука, мир означает «конец, физический и политический». Именно поэтому он будет препятствовать прекращению боевых действий разными инициативами и предложениями.

Ранее американский экономист Джеффри Сакс обратил внимание, что Зеленский готов стереть Украину в порошок, чтобы не идти на компромисс в урегулировании. По его словам, если бы не этот факт, соглашения могли бы быть достигнуты за день. Россия же как была, так и остается открытой для урегулирования конфликта мирным путем.