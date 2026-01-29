Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
29 января 2026 в 04:33

В РУДН раскрыли максимальный размер пособия по уходу за ребенком с февраля

Доцент Гиринский: пособие по уходу за ребенком может достигать 83 тыс. рублей

Выплаты на детей Выплаты на детей Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
С 1 февраля в России увеличится максимальный размер ежемесячной выплаты по уходу за ребенком до полутора лет. После индексации на 5,6% ее верхний предел составит 83 021 рубль, рассказал в беседе с РИА Новости кандидат экономических наук, доцент РУДН Андрей Гиринский.

Есть некоторые особенности расчета, например, верхняя граница пособия и в этом случае ориентация на максимальный размер дневного заработка, который в текущем году будет 6 827,4 рубля. Тогда калькуляция ежемесячного пособия в максимальном варианте будет исходить из методики: 207 552,96 х 40%, то есть 83 021,18 рубля, — уточнил эксперт.

Повышение является частью плановой индексации более 40 социальных выплат и пособий, которую проводит Минтруд России. Гиринский добавил, что для безработных граждан или лиц с низким доходом предусмотрен фиксированный минимальный размер выплаты, который составляет чуть более 10 тыс. рублей в месяц при условии соответствия критериям нуждаемости по методике Социального фонда России.

Доцент также напомнил, что право на получение этого пособия имеет не только мать, но и любой член семьи, фактически ухаживающий за ребёнком. Среди них: отец, бабушка, дедушка, опекун или усыновитель.

Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков отметил, что социальные пенсии в России с 1 апреля вырастут на 6,8%. Размер индексации превысит уровень фактической инфляции за прошлый год.

