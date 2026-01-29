Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
29 января 2026 в 04:54

Трамп назвал кандидата на пост главы впервые созданного спецподразделения

Трамп выдвинул Колина Макдональда на пост помощника по борьбе с мошенничеством

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Jim LoScalzo — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social выдвинул кандидатуру Колина Макдональда на пост первого в истории помощника генерального прокурора по борьбе с мошенничеством на национальном уровне. Эта должность создана для руководства новым подразделением в структуре Минюста, призванным пресекать крупные аферы.

Это новое подразделение Министерства юстиции США, созданное мной для пресечения действий и поимки мошенников, которые воруют у американского народа, — написал республиканец.

Специальное подразделение займется противодействием мошенническим схемам в федеральных программах. По словам Трампа, именно его администрация выявила хищения сотен миллиардов долларов налогоплательщиков в таких штатах, как Калифорния и Миннесота. Макдональд имеет многолетний опыт работы в федеральной прокуратуре.

Для окончательного назначения Трампу потребуется получить одобрение сената США. Решение об учреждении новой структуры было анонсировано администрацией ранее в этом месяце.

Ранее стало известно, что США во время шатдаунов теряют около $2 млрд (153 млрд рублей) в неделю. Как заявил юрист и бизнес-консультант Илья Русяев, если он затянется на шесть — восемь недель, то потери экономики США достигнут $11–14 млрд (840 млрд — 1 трлн рублей).

