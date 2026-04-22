Баклажаны в кляре без жарки — это хрустящая, ароматная и полезная закуска, которая готовится в духовке без тонны масла. Ломтики баклажанов внутри остаются нежными и сочными, а снаружи — аппетитно румяными.
Для приготовления понадобится: 2 баклажана, 2 яйца, 100 г твердого сыра, 50 г муки, соль, перец, паприка, сушеный чеснок, растительное масло для сбрызгивания.
Рецепт: баклажаны нарежьте ломтиками толщиной 1 см. Выложите на противень, застеленный пергаментом, сбрызните маслом и посолите. Запекайте в разогретой до 200 °C духовке 10–15 минут до мягкости. В тарелке смешайте муку, соль, перец, паприку и чеснок. В другой тарелке взбейте яйца с тертым сыром.
Достаньте баклажаны, обмакните каждый ломтик сначала в муку, затем в яично-сырную смесь. Выложите обратно на противень. Запекайте еще 10–12 минут до золотистой хрустящей корочки.
Никакой жарки: баклажаны, сыр и яйца — запекаю и не оторваться, готова есть на завтрак, обед и ужин
