Никакой жарки: баклажаны, сыр и яйца — запекаю и не оторваться, готова есть на завтрак, обед и ужин

Баклажаны в кляре без жарки — это хрустящая, ароматная и полезная закуска, которая готовится в духовке без тонны масла. Ломтики баклажанов внутри остаются нежными и сочными, а снаружи — аппетитно румяными.

Для приготовления понадобится: 2 баклажана, 2 яйца, 100 г твердого сыра, 50 г муки, соль, перец, паприка, сушеный чеснок, растительное масло для сбрызгивания.

Рецепт: баклажаны нарежьте ломтиками толщиной 1 см. Выложите на противень, застеленный пергаментом, сбрызните маслом и посолите. Запекайте в разогретой до 200 °C духовке 10–15 минут до мягкости. В тарелке смешайте муку, соль, перец, паприку и чеснок. В другой тарелке взбейте яйца с тертым сыром.

Достаньте баклажаны, обмакните каждый ломтик сначала в муку, затем в яично-сырную смесь. Выложите обратно на противень. Запекайте еще 10–12 минут до золотистой хрустящей корочки.

Ранее стало известно, как приготовить хрустящие трубочки с сыром из двух ингредиентов.