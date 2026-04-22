22 апреля 2026 в 12:46

Мясной омлет — смешиваю яйцо с фаршем и готово: сытные бризоли для завтраков, обедов и ужинов

Мясной омлет или сытные бризоли — это гениальное блюдо, которое одинаково хорошо и на завтрак, и на ужин. Нежные блинчики из фарша и яиц, свернутые с начинкой из сметанного соуса и овощей, получаются невероятно сытными.

Для приготовления понадобится: 400 г мясного фарша, 3 яйца, соль, перец, паприка. Для начинки: 100 г сметаны, пучок зелени (укроп, петрушка), 1-2 помидора, свежий огурец (по желанию), соль, перец.

Рецепт: фарш смешайте с яйцами и специями до однородной жидкой консистенции. На разогретой сковороде с маслом жарьте тонкие блинчики (как оладьи, но более жидкие) с двух сторон до румяной корочки. Для начинки смешайте сметану с рубленой зеленью, солью и перцем. Помидоры и огурец нарежьте тонкими ломтиками. Готовые мясные блинчики смажьте сметанным соусом, выложите сверху помидоры и огурец, сверните пополам или трубочкой. Подавайте горячими.

Дарья Иванова
