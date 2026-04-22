Перловка по-эстонски: крупу не узнать — невероятно ароматная, а нужно лишь добавить квашеную капусту

Перловка по-эстонски — это рецепт, который заставит вас полюбить эту крупу. Ароматная, рассыпчатая, с пикантной кислинкой квашеной капусты и сладковатыми нотками обжаренных овощей, она превращается в очень вкусное блюдо.

Для приготовления понадобится: 1 стакан перловой крупы, 4 стакана воды, 1 луковица, 1 морковь, 200 г квашеной капусты, соль, перец, растительное масло.

Рецепт: перловку промойте, залейте холодной водой (1:4) и поставьте варить. Лук нарежьте кубиками, морковь натрите на крупной терке. Обжарьте овощи на растительном масле до мягкости. Когда в кастрюле с перловкой выкипит половина воды (примерно через 20–25 минут), добавьте обжаренные лук и морковь, а также квашеную капусту (если она слишком кислая, можно слегка промыть).

Перемешайте, посолите, поперчите. Варите до полной готовности крупы и выпаривания воды (еще около 15–20 минут). Подавайте горячим, с мясом, колбасками или как самостоятельное блюдо.

