22 апреля 2026 в 09:15

Перловка по-эстонски: крупу не узнать — невероятно ароматная, а нужно лишь добавить квашеную капусту

Перловка по-эстонски — это рецепт, который заставит вас полюбить эту крупу. Ароматная, рассыпчатая, с пикантной кислинкой квашеной капусты и сладковатыми нотками обжаренных овощей, она превращается в очень вкусное блюдо.

Для приготовления понадобится: 1 стакан перловой крупы, 4 стакана воды, 1 луковица, 1 морковь, 200 г квашеной капусты, соль, перец, растительное масло.

Рецепт: перловку промойте, залейте холодной водой (1:4) и поставьте варить. Лук нарежьте кубиками, морковь натрите на крупной терке. Обжарьте овощи на растительном масле до мягкости. Когда в кастрюле с перловкой выкипит половина воды (примерно через 20–25 минут), добавьте обжаренные лук и морковь, а также квашеную капусту (если она слишком кислая, можно слегка промыть).

Перемешайте, посолите, поперчите. Варите до полной готовности крупы и выпаривания воды (еще около 15–20 минут). Подавайте горячим, с мясом, колбасками или как самостоятельное блюдо.

Ранее стало известно, как приготовить котлеты, которые останутся сочными даже при повторном разогреве.

Читайте также
Глава ЦЭМИ признался в даче взятки в 3 млн рублей
Последняя рабочая неделя апреля в России сократится до четырех дней
Десерт за копейки — мешаю и в морозилку, кайфую без чувства вины: сладкое без сахара и лишних калорий
Заливаю курицу кефиром — при запекании он превращается в густой соус: простой рецепт грудки
Салат «Майская ночь» с курицей, яблоком и редиской: можно слоями, а можно все перемешать
Дарья Иванова
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Домашние конфеты «Коровка» за 30 минут — беру сметану и масло: вкуснее магазинных и без химии
