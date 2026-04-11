Вместо хлеба в фарш кладу пекинскую капусту — котлеты сочные, даже при повторном разогреве

Котлеты с пекинской капустой вместо хлеба — это кулинарное открытие, которое делает привычные котлеты невероятно нежными и сочными.

Пекинская капуста, измельченная до состояния кашицы, придает фаршу влажность, не перебивая вкуса мяса, и не дает котлетам стать сухими даже при повторном разогреве.

Для приготовления понадобится: 500 г мясного фарша (свинина + говядина), 200 г пекинской капусты, 1 луковица, 1 яйцо, соль, перец, паприка, растительное масло для жарки.

Рецепт: пекинскую капусту нарежьте и измельчите в блендере до состояния мелкой крошки или кашицы. Лук мелко нарежьте. В миске смешайте фарш, капусту, лук, яйцо, соль и специи. Тщательно вымесите массу — она должна быть однородной, но не слишком плотной. Влажными руками сформируйте котлеты.

Разогрейте сковороду с маслом и обжарьте котлеты с двух сторон до золотистой корочки, затем убавьте огонь, накройте крышкой и доведите до готовности 5–7 минут.

Ранее стало известно, как превратить котлеты в праздничное блюдо, добавив пару ингредиентов.