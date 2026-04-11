Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
11 апреля 2026 в 19:32

Вместо хлеба в фарш кладу пекинскую капусту — котлеты сочные, даже при повторном разогреве

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Котлеты с пекинской капустой вместо хлеба — это кулинарное открытие, которое делает привычные котлеты невероятно нежными и сочными.

Пекинская капуста, измельченная до состояния кашицы, придает фаршу влажность, не перебивая вкуса мяса, и не дает котлетам стать сухими даже при повторном разогреве.

Для приготовления понадобится: 500 г мясного фарша (свинина + говядина), 200 г пекинской капусты, 1 луковица, 1 яйцо, соль, перец, паприка, растительное масло для жарки.

Рецепт: пекинскую капусту нарежьте и измельчите в блендере до состояния мелкой крошки или кашицы. Лук мелко нарежьте. В миске смешайте фарш, капусту, лук, яйцо, соль и специи. Тщательно вымесите массу — она должна быть однородной, но не слишком плотной. Влажными руками сформируйте котлеты.

Разогрейте сковороду с маслом и обжарьте котлеты с двух сторон до золотистой корочки, затем убавьте огонь, накройте крышкой и доведите до готовности 5–7 минут.

Ранее стало известно, как превратить котлеты в праздничное блюдо, добавив пару ингредиентов.

Проверено редакцией
Общество
Общество
Общество
Общество
Общество
Общество
рецепты
ужины
обеды
Дарья Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появились неожиданные версии пропажи дочери российской пианистки
«Были попытки прилетов»: Баканов рассказал Путину об атаках на Плесецк
Путин озвучил выручку Роскосмоса в 2025 году
Возвращение «Ориона», в ГД заговорили о казни для взяточников: что дальше
Рейс с освобожденными российскими военнопленными сел в Подмосковье
Делегации Ирана и США завершили первый этап обсуждений в Исламабаде
Ребенка засосало в фильтр джакузи в отеле
Экс-муж Лерчек заявил, что ссоры привели их на скамью подсудимых
«Краш миллионов»: Гуменника поздравили с днем рождения
Хакеры испугали киберэкспертов новым методом взлома с ИИ
Песков оценил шансы Каллас стать выпускницей МГУ
«Мудрое решение»: Ульянов оценил действия Эстонии по Балтийскому морю
Теннисистка Андреева вышла в финал престижного турнира
Израиль угрожает Испании? Что случилось, почему Нетаньяху в ярости
Полиция задержала почти 100 человек на акции движения Palestine Action
Рэйф Файнс отказался сыграть Волан-де-Морта в новом «Гарри Поттере»
Активисты заблокировали ж/д после призывов ввести эмбарго против Израиля
«Арсенал» проиграл третий раз за последние матчи во всех турнирах
Владельцы Ferrari и Aston Martin в Британии начали воровать бензин
ВСУ ударили по Белгородской области, нарушив пасхальное перемирие
Дальше
Самое популярное
Семья и жизнь

Общество

Экономика

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.