Печенье к чаю не покупаю, готовлю подушечки с начинкой из халвы — хрустящие, рассыпчатые, с ореховой сердцевиной

Беру муку, масло и кефир, замешиваю тесто, раскатываю, вырезаю кружочки, в середину кладу кусочек халвы, накрываю вторым кружочком, защипываю края. Через 20 минут на столе печенье, которое хрустит и тает во рту. Это гениально простое и невероятно вкусное угощение, идеальное для чаепития или сладкого перекуса.

Получается обалденная вкуснятина: золотистые, рассыпчатые подушечки с хрустящей корочкой, а внутри — нежная, маслянистая халва с ореховой ноткой, которая буквально тает во рту.

Для приготовления вам понадобится: 300 г муки, 120 г сливочного масла, 100 мл кефира, 1 столовая ложка сахара, щепотка соли, 0,5 чайной ложки разрыхлителя, 130 г халвы (подсолнечной или тахинной). Масло размягчите, смешайте с мукой, сахаром, солью и разрыхлителем в крошку, добавьте кефир, замесите мягкое тесто.

Раскатайте пласт толщиной 3–4 мм, вырежьте кружочки (можно стаканом). На половину кружочков положите по кусочку халвы, накройте оставшимися кружочками, защипните края вилкой. Выложите на противень с пергаментом, выпекайте при 180°С 15–20 минут до золотистого цвета. Подавайте теплыми или остывшими — это печенье исчезает мгновенно.

Проверено редакцией
Перемалываю тыквенные семечки и соединяю с медом: домашняя халва — раз-два и готово
