Перемалываю тыквенные семечки и соединяю с медом: домашняя халва — раз-два и готово

Домашняя халва из тыквенных семечек — это полезный и невероятно простой десерт, который готовится за 10 минут без сахара и сложных ингредиентов.

Нежная, рассыпчатая, с ореховым вкусом и легкой сладостью меда, она станет отличной альтернативой магазинной халве.

Ингредиенты

Вам понадобится: 200 г очищенных тыквенных семечек, 2 ст. л. растительного масла (без запаха), 3–4 ст. л. жидкого меда (по вкусу).

Способ приготовления

Тыквенные семечки перемолите в блендере в мелкую крошку. Добавьте масло и взбивайте еще 2–3 минуты до получения пастообразной массы. Добавьте мед и тщательно перемешайте. Переложите массу в небольшую формочку, застеленную пищевой пленкой, хорошо утрамбуйте. Уберите в холодильник на 30–40 минут до застывания. Нарежьте порционными кусочками и подавайте.

