Мягкий зефир из банки персиков: достаем блендер и готовим за 20 минут

Зефир из консервированных персиков — это невероятно нежное, воздушное и ароматное лакомство, которое готовится всего за 20 минут без сложных ингредиентов.

Персиковый сироп и взбитые белки создают идеальную зефирную структуру — упругую, мягкую и тающую во рту. Вкус получается насыщенным, с яркой фруктовой ноткой и легкой кислинкой.

Для приготовления понадобится: 1 банка консервированных персиков (с сиропом), 100 г сахара, 2 яйца (белки), 1 ч. л. агар-агара, сахарная пудра для посыпки.

Рецепт: персики вместе с сиропом взбейте блендером до однородного пюре. Перелейте в сотейник, добавьте 50 г сахара и агар-агар. Доведите до кипения и проварите 2–3 минуты, помешивая. Отдельно взбейте белки с оставшимися 50 г сахара в крепкую пену. Не переставая взбивать, тонкой струйкой влейте горячую персиковую массу в белки. Продолжайте взбивать до устойчивых пиков.

Выложите массу в кондитерский мешок и отсадите зефирки на пергамент или просто выложите ложкой. Дайте застыть при комнатной температуре. Готовый зефир обсыпьте сахарной пудрой, снимите с бумаги и соедините попарно.

