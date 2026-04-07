Мягкий зефир из банки персиков: достаем блендер и готовим за 20 минут

Зефир из консервированных персиков — это невероятно нежное, воздушное и ароматное лакомство, которое готовится всего за 20 минут без сложных ингредиентов.

Персиковый сироп и взбитые белки создают идеальную зефирную структуру — упругую, мягкую и тающую во рту. Вкус получается насыщенным, с яркой фруктовой ноткой и легкой кислинкой.

Для приготовления понадобится: 1 банка консервированных персиков (с сиропом), 100 г сахара, 2 яйца (белки), 1 ч. л. агар-агара, сахарная пудра для посыпки.

Рецепт: персики вместе с сиропом взбейте блендером до однородного пюре. Перелейте в сотейник, добавьте 50 г сахара и агар-агар. Доведите до кипения и проварите 2–3 минуты, помешивая. Отдельно взбейте белки с оставшимися 50 г сахара в крепкую пену. Не переставая взбивать, тонкой струйкой влейте горячую персиковую массу в белки. Продолжайте взбивать до устойчивых пиков.

Выложите массу в кондитерский мешок и отсадите зефирки на пергамент или просто выложите ложкой. Дайте застыть при комнатной температуре. Готовый зефир обсыпьте сахарной пудрой, снимите с бумаги и соедините попарно.

Ранее стало известно, как приготовить пирог «Стеганое одеяло»: нежный шоколадный бисквит и мягкая творожная начинка.

Проверено редакцией
Аромат Прованса в постном исполнении — готовлю идеальную галету-розочку из картошки
Салат «Ленивая красавица»: звучит просто, но вкус такой, что гости теряют дар речи
Понравился всем больше оливье: слоеный куриный салат «Ряба» с грибами и картошкой
В МВД предупредили о новой схеме мошенников со всплывающими окнами
«Чеченскую республику Ичкерия» признали террористической организацией в РФ
рецепты
кулинария
десерты
Дарья Иванова
Д. Иванова
Солдат ВСУ накормили просроченной тушенкой на фронте
Стало известно о «бессознательном» состоянии Хаменеи
Раскрыто количество нерабочих дней в мае на фоне праздников
В России предложили увеличить МРОТ более чам в два раза
В Москве пресекли деятельность телефонных мошенников
Угрожал добраться до каждого: подросток убил учительницу в Добрянске
Криминалист раскрыл, почему пермский школьник мог зарезать свою учительницу
Первые минуты после нападения на учительницу в Прикамье попали на видео
Украинский БПЛА нашли в российском регионе на границе с Эстонией
Пермские власти дали важное обещание семье погибшей учительницы
Почти 30 артистов отравились перед спектаклем в Москве
В Пермском крае приняли меры после нападения подростка на учительницу
Пермская школа приняла одно решение после жуткой поножовщины
В Госдуму внесли новую инициативу по криптовалютам в России
Погибшая в Пермском крае педагог была «Учителем года»
Одноклассники жаловались на угрозы пермского школьника перед атакой
Раскрыты подробности об орудии убийства учительницы под Пермью
Пожар произошел на нефтехимическом комплексе SABIC в Саудовской Аравии
В МВД предупредили о новой схеме мошенников со всплывающими окнами
Раскрыт мотив нападения подростка с ножом на учительницу
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать
