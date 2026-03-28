Пирог «Стеганое одеяло»: нежный шоколадный бисквит и мягкая творожная начинка

Пирог «Стеганое одеяло» — это настоящий кулинарный шедевр. Нежный, шоколадный бисквит с насыщенным вкусом какао и мягкая, воздушная творожная начинка с ванильным ароматом создают идеальный контраст текстур и вкусов.

Для приготовления творожной части: в миске смешайте 300 г творога, 50 г сахара, 10 г ванильного сахара, 25 г крахмала и 1 яйцо. Взбейте все погружным блендером до однородной кремовой массы, переложите в кондитерский мешок.

Для шоколадной части: взбейте 150 г сахара с 3 яйцами до пышной светлой пены. Добавьте 100 мл молока и 100 мл растительного масла, перемешайте. Просейте 250 г муки, 2 ст. л. какао, 1 ч. л. разрыхлителя и щепотку соли, добавьте к жидкой смеси и взбейте миксером до однородности без комочков.

Вылейте шоколадное тесто в форму. Кондитерским мешком с творожной массой нарисуйте на тесте сетку и обведите по периметру, имитируя стеганое одеяло. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 40–50 минут до сухой зубочистки.

