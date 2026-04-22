Чуть соды и чеснок: вместо котлет — мититеи по-молдавски. Жарим и на мангале, и на сковороде — сочные колбаски

Если хоть раз пробовали настоящие мититеи с мангала, вы уже знаете: это не просто мясо, а совсем другой уровень вкуса. Снаружи румяная корочка, внутри — сочность и аромат чеснока с легкой пряностью.

И главный нюанс — фарш не плотный, а почти кремовый, благодаря чему колбаски буквально тают.

Ингредиенты

Говядина — 700 г, свинина — 300 г, чеснок — 5-6 зубчиков, бульон (холодный) — 150–200 мл, сода — 0,5 ч. л., соль — 1 ч. л., черный перец — 1 ч. л., молотый кориандр — 0,5 ч. л., тимьян (чабрец) — щепотка, лавровый лист — 1 шт.

Приготовление

Мясо пропускаю через мясорубку дважды — структура должна быть очень мелкой и однородной. Чеснок растираю с солью почти в пасту и добавляю в фарш вместе со специями. Вливаю холодный бульон частями и долго вымешиваю массу — не меньше 10–15 минут, пока она не станет тягучей и липкой, как густой крем.

В конце добавляю соду и еще раз хорошо перемешиваю — это даст ту самую мягкость и воздушность. Накрываю и убираю в холодильник минимум на 3–4 часа, а лучше на ночь — вкус становится глубже.

Формирую небольшие продолговатые колбаски влажными руками и сразу выкладываю на хорошо разогретый мангал или сковороду-гриль. Жарю до румяной корочки со всех сторон.

Ранее мы делились необычным рецептом. Берем копченую скумбрию и готовим мимозу. Никаких консервов, а вкус — не оторваться.

Читайте также
Прохожу по фаршу скалкой — и вуаля. Котлеты-рулеты с начинкой — новый хит для занятых хозяек
Общество
Прохожу по фаршу скалкой — и вуаля. Котлеты-рулеты с начинкой — новый хит для занятых хозяек
Котлеты готовлю по ГОСТу — вкус, который вернет в детство. Нежнейший фарш, черный хлеб и ностальгия
Общество
Котлеты готовлю по ГОСТу — вкус, который вернет в детство. Нежнейший фарш, черный хлеб и ностальгия
Куриные котлеты с необычной добавкой — получаются как с мангала. Даже дома вкус как на природе
Общество
Куриные котлеты с необычной добавкой — получаются как с мангала. Даже дома вкус как на природе
Вместо скучной тушеной говядины делаю эту — с кукурузой, сладким перцем и чили. Кускус не варю, завариваю
Общество
Вместо скучной тушеной говядины делаю эту — с кукурузой, сладким перцем и чили. Кускус не варю, завариваю
Беру копченую скумбрию и готовлю необычную мимозу — никаких консерв, а вкус — не оторваться
Общество
Беру копченую скумбрию и готовлю необычную мимозу — никаких консерв, а вкус — не оторваться
Ольга Шмырева
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

Домашние конфеты «Коровка» за 30 минут — беру сметану и масло: вкуснее магазинных и без химии
Общество

Домашние конфеты «Коровка» за 30 минут — беру сметану и масло: вкуснее магазинных и без химии

