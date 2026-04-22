Чуть соды и чеснок: вместо котлет — мититеи по-молдавски. Жарим и на мангале, и на сковороде — сочные колбаски

Если хоть раз пробовали настоящие мититеи с мангала, вы уже знаете: это не просто мясо, а совсем другой уровень вкуса. Снаружи румяная корочка, внутри — сочность и аромат чеснока с легкой пряностью.

И главный нюанс — фарш не плотный, а почти кремовый, благодаря чему колбаски буквально тают.

Ингредиенты

Говядина — 700 г, свинина — 300 г, чеснок — 5-6 зубчиков, бульон (холодный) — 150–200 мл, сода — 0,5 ч. л., соль — 1 ч. л., черный перец — 1 ч. л., молотый кориандр — 0,5 ч. л., тимьян (чабрец) — щепотка, лавровый лист — 1 шт.

Приготовление

Мясо пропускаю через мясорубку дважды — структура должна быть очень мелкой и однородной. Чеснок растираю с солью почти в пасту и добавляю в фарш вместе со специями. Вливаю холодный бульон частями и долго вымешиваю массу — не меньше 10–15 минут, пока она не станет тягучей и липкой, как густой крем.

В конце добавляю соду и еще раз хорошо перемешиваю — это даст ту самую мягкость и воздушность. Накрываю и убираю в холодильник минимум на 3–4 часа, а лучше на ночь — вкус становится глубже.

Формирую небольшие продолговатые колбаски влажными руками и сразу выкладываю на хорошо разогретый мангал или сковороду-гриль. Жарю до румяной корочки со всех сторон.

