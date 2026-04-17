Куриные котлеты с необычной добавкой — получаются как с мангала. Даже дома вкус как на природе

Иногда хочется того самого «шашлычного» вкуса, но без выезда и долгой подготовки. Этот вариант котлет как раз про это: ароматные, сочные и с легким дымным настроением. Секрет — в добавках, которые делают вкус ярче и интереснее.

Ингредиенты

Куриная грудка — 2 кусочка, петрушка — 1 горсть, панировочные сухари — 3–4 ст. л., красный сладкий перец — 1 шт., зелёный острый перец — 1–2 шт., красный лук — 1 шт., бекон — 120 г, соль — 1 ч. л., чесночный порошок — 1 ч. л., чёрный перец — 1 ч. л., орегано или тимьян — 1 ч. л., красный молотый перец — 1 ч. л.

Приготовление

Курицу вместе с петрушкой и сухарями измельчаю до фарша, затем добавляю мелко нарезанные перцы, лук и бекон. За счёт бекона котлеты получаются особенно сочными и приобретают тот самый насыщенный вкус.

Добавляю соль и специи, хорошо вымешиваю массу и даю ей немного «отдохнуть» в холодильнике. Формирую котлеты и обжариваю на среднем огне до румяной корочки.

