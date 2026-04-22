Все дело в сметанной заправке: весенний салат из редиски и огурцов — готова есть тазиками

Весенний салат из редиски и огурцов — это блюдо, которое можно есть тазиками, настолько оно свежее, сочное и ароматное. Секрет его невероятной вкусноты в сметанной заправке с чесноком и большим количеством укропа.

Хрустящие редиска и огурец, пикантный чеснок и пряная зелень создают идеальное сочетание для легкого весеннего обеда или ужина.

Для приготовления понадобится: 300 г редиски, 2 свежих огурца, 150 г сметаны, 2 зубчика чеснока, большой пучок укропа, зеленый лук (по желанию), соль, перец.

Рецепт: редиску и огурцы нарежьте тонкими полукольцами. Укроп и зеленый лук мелко порубите. Чеснок выдавите через пресс. В миске смешайте сметану, чеснок, укроп, соль и перец. Добавьте нарезанные овощи и зеленый лук, тщательно перемешайте. Дайте салату настояться 5–10 минут.

Ранее стало известно, как приготовить белковый салат «Весенний»: сытный, но диетический — для тех, кто считает КБЖУ.