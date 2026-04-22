Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 апреля 2026 в 16:01

Все дело в сметанной заправке: весенний салат из редиски и огурцов — готова есть тазиками

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Весенний салат из редиски и огурцов — это блюдо, которое можно есть тазиками, настолько оно свежее, сочное и ароматное. Секрет его невероятной вкусноты в сметанной заправке с чесноком и большим количеством укропа.

Хрустящие редиска и огурец, пикантный чеснок и пряная зелень создают идеальное сочетание для легкого весеннего обеда или ужина.

Для приготовления понадобится: 300 г редиски, 2 свежих огурца, 150 г сметаны, 2 зубчика чеснока, большой пучок укропа, зеленый лук (по желанию), соль, перец.

Рецепт: редиску и огурцы нарежьте тонкими полукольцами. Укроп и зеленый лук мелко порубите. Чеснок выдавите через пресс. В миске смешайте сметану, чеснок, укроп, соль и перец. Добавьте нарезанные овощи и зеленый лук, тщательно перемешайте. Дайте салату настояться 5–10 минут.

Проверено редакцией
Читайте также
>
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 154 БПЛА
Назван неочевидный фактор повышения уровня стресса
Атака ВСУ на Самарскую область 23 апреля: удар по предприятиям, погибшие
Депутат Рижской думы высказался об антироссийской позиции Вайкуле
В Самарской области развернули оперативный штаб после новой атаки БПЛА
Россиянина госпитализировали после падения обломков БПЛА на крышу дома
Россиян предупредили о штрафах за подвески и игрушки в машине
Forbes назвал самого богатого россиянина в 2026 году
Раскрыты подробности о погибших при атаке ВСУ на Самарскую область
Биолог перечислила продукты, которые могут сделать счастливее
Стало известно, сколько беспилотников сбили над Ростовской областью за ночь
Запад шокирован оттоком жителей Украины из страны
Турэксперт рассказал о нескольких полезных секретах с багажом
Украинцы в Польше придумали схему обмана с арендой жилья
Россиянам дали совет, как восстановиться после переработок
Россиян предупредили о хитрых схемах мошенничества с «горящими турами»
SHOT сообщил, что в Самаре беспилотник врезался в жилой дом
Прокуратура Парижа отказалась говорить об ордере на Дурова
Депутат предложил способ снизить заболеваемость туберкулезом
Очевидцы сообщили о мощных взрывах в Самарской области
Дальше
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.