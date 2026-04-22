Школьник купил Lexus на деньги, накопленные мамой на квартиру В Мурино подросток потратил 500 тыс. рублей с жилищного счета мамы на Lexus

Четырнадцатилетний школьник из Мурино приобрел подержанный Lexus на деньги, украденные со сберегательного счета матери, сообщает 78.ru. Подросток снял средства, которые родительница копила на покупку ему квартиры, и попросил взрослого знакомого оформить сделку по покупке японской иномарки стоимостью 500 тыс. рублей.

Юноша давно мечтал о собственном автомобиле, увлекается машинами и даже умеет их ремонтировать. Подросток самостоятельно снял деньги со счета матери, после чего передал их знакомому для оформления сделки. Каким образом ребенку удалось получить средства, не уточняется.

Накануне, 22 апреля, школьник устроил заезд на газонах в Мурино. Желая произвести впечатление на знакомых, он взял иномарку у приятеля и стал нарезать круги возле футбольного поля на Ручьевском проспекте. Едва не задев группу сверстников, юный водитель припарковался и ушел по своим делам.

Однако школьник попал на видео, которое оказалось в интернете. Ролик привлек внимание полиции, и нарушителя природных ландшафтов доставили в отдел. Инспектор по делам несовершеннолетних провел с подростком воспитательную беседу. Решается вопрос о привлечении его 33-летней матери к ответственности за неисполнение родительских обязанностей.

