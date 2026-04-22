22 апреля 2026 в 18:51

В Кремле ответили на вопрос о возможном визите Уиткоффа и Кушнера в Москву

Песков: конкретики по визиту Уиткоффа и Кушнера в Москву в данный момент нет

Дмитрий Песков
Никакой конкретики по новому визиту спецпосланника США Стива Уиткоффа и зятя американского президента Дональда Трампа Джареда Кушнера в Москву пока нет, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Так он ответил на соответствующий вопрос журналистов, передает РИА Новости.

Нет, — сказал Песков.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Анкара прикладывает усилия для возобновления переговоров между Россией и Украиной. В администрации турецкого лидера подчеркнули, что глава государства заинтересован в диалоге на высшем уровне.

До этого Песков подтвердил, что в Кремля ожидают новых визитов Уиткоффа и Кушнера в Россию для переговоров. Также министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Киев официально обратился к Турции и ряду других государств с просьбой организовать встречу президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Он указал на готовность украинской делегации прибыть на переговоры в любой город, за исключением Москвы и Минска. По словам Сибиги, для украинской стороны крайне важно найти нейтральную площадку, чтобы сдвинуть процесс с мертвой точки.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В МИД РФ назвали условие для начала диалога по контролю над ядерным оружием
В Самаре перенесли школьные занятия из-за угрозы атаки БПЛА
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 154 БПЛА
Назван неочевидный фактор повышения уровня стресса
Атака ВСУ на Самарскую область 23 апреля: удар по предприятиям, погибшие
Депутат Рижской думы высказался об антироссийской позиции Вайкуле
В Самарской области развернули оперативный штаб после новой атаки БПЛА
Россиянина госпитализировали после падения обломков БПЛА на крышу дома
Россиян предупредили о штрафах за подвески и игрушки в машине
Forbes назвал самого богатого россиянина в 2026 году
Раскрыты подробности о погибших при атаке ВСУ на Самарскую область
Биолог перечислила продукты, которые могут сделать счастливее
Стало известно, сколько беспилотников сбили над Ростовской областью за ночь
Запад шокирован оттоком жителей Украины из страны
Турэксперт рассказал о нескольких полезных секретах с багажом
Украинцы в Польше придумали схему обмана с арендой жилья
Россиянам дали совет, как восстановиться после переработок
Россиян предупредили о хитрых схемах мошенничества с «горящими турами»
SHOT сообщил, что в Самаре беспилотник врезался в жилой дом
Прокуратура Парижа отказалась говорить об ордере на Дурова
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Общество

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

3 запеканки на завтрак, обед и ужин: с творогом, картофелем и капустой
Семья и жизнь

3 запеканки на завтрак, обед и ужин: с творогом, картофелем и капустой

