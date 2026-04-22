В Кремле ответили на вопрос о возможном визите Уиткоффа и Кушнера в Москву Песков: конкретики по визиту Уиткоффа и Кушнера в Москву в данный момент нет

Никакой конкретики по новому визиту спецпосланника США Стива Уиткоффа и зятя американского президента Дональда Трампа Джареда Кушнера в Москву пока нет, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Так он ответил на соответствующий вопрос журналистов, передает РИА Новости.

Нет, — сказал Песков.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Анкара прикладывает усилия для возобновления переговоров между Россией и Украиной. В администрации турецкого лидера подчеркнули, что глава государства заинтересован в диалоге на высшем уровне.

До этого Песков подтвердил, что в Кремля ожидают новых визитов Уиткоффа и Кушнера в Россию для переговоров. Также министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Киев официально обратился к Турции и ряду других государств с просьбой организовать встречу президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Он указал на готовность украинской делегации прибыть на переговоры в любой город, за исключением Москвы и Минска. По словам Сибиги, для украинской стороны крайне важно найти нейтральную площадку, чтобы сдвинуть процесс с мертвой точки.