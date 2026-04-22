Украина наотрез отказалась проводить переговоры в двух столицах МИД Украины выступил против переговоров в Москве и Минске

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Киев официально обратился к Турции и ряду других государств с просьбой организовать встречу Владимира Зеленского и Владимира Путина, сообщает агентство «Интерфакс-Украина». Он подчеркнул готовность украинской делегации прибыть на переговоры в любой город, за исключением Москвы и Минска.

По словам Сибиги, для украинской стороны крайне важно найти нейтральную площадку, чтобы сдвинуть процесс с мертвой точки. Основной целью потенциальной встречи он назвал необходимость получения «новой дипломатической динамики» в текущем конфликте. При этом он подтвердил, что Киев рассчитывает на активное посредничество Анкары в решении этого организационного вопроса.

Ранее Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным в США, Европе или на Ближнем Востоке. При этом, по его словам, он не рассматривает очные переговоры с российским лидером в Киеве или Москве.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Москва надеется на более активное внимание американской стороны к урегулированию ситуации вокруг Украины. По его словам, в Кремле ожидают возобновления консультаций в трехстороннем формате.