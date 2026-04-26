Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 апреля 2026 в 11:30

Никаких больше сырников. Готовлю «пышнули» с изюмом: мягче пуха и слаще любых булочек

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Беру молоко, дрожжи и масло — замешиваю сдобное тесто, добавляю изюм, даю подойти, формирую шарики, обваливаю в сахаре и выпекаю. Через 20 минут на столе румяное, воздушное печенье, которое получается мягким, сладким и таким ароматным, что его невозможно съесть всего одно.

Это гениально простое и невероятно вкусное угощение, идеальное для чаепития или семейного вечера. Получается обалденная вкуснятина: золотистая, слегка хрустящая корочка, а внутри — нежный, пористый мякиш с изюмом и ванильным ароматом, который буквально тает во рту.

Для приготовления вам понадобится: 80 мл молока, 14 г сырых дрожжей (или 7 г сухих), 1 столовая ложка сахара для опары, 250 г мягкого сливочного масла, 80 г сахара в тесто, щепотка ванилина, щепотка соли, 3 яйца, 500–550 г муки, 150 г изюма, сахар для посыпки (примерно 2 столовые ложки).

В теплом молоке растворите дрожжи и 1 столовую ложку сахара, оставьте на 10–15 минут. В миске взбейте мягкое масло с сахаром, ванилином и солью, добавьте яйца, затем опару и муку, замесите мягкое тесто. Вмешайте изюм, накройте и оставьте в тепле на 1–1,5 часа. Сформируйте небольшие шарики, обваляйте их в сахаре, выложите на противень с пергаментом. Выпекайте в разогретой до 180 °С духовке 15–20 минут до золотистого цвета. Эти «пышнули» исчезают быстрее, чем вы их испекли.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
Читайте также
Песочные полоски, которые пекли в СССР: рассыпчатые, нежные и с хрустящей крошкой сверху
Беру яйца и горсть изюма — пеку печенье «Мазурка». Простой рецепт из детства
Эти сметанные кексы — идеальный старт юного кулинара. Простое тесто и гарантированный восторг от первой выпечки
Творог, масло и горсть изюма — через 20 минут на столе «свертки»: нежнее, чем в пекарне, и в два раза быстрее
Овсянник — пирог без грамма орехов, но с ореховым вкусом готовится за 40 минут, нежнее и проще бисквита
печенье
выпечка
кулинария
десерты
Мария Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В африканской стране убили министра обороны
В Минобороны России назвали потери ВСУ за сутки
Стало известно, в чем заблуждались первые ликвидаторы аварии на ЧАЭС
«Дальше будет хуже»: в Кремле дали Украине один важный совет
Пьяный водитель переехал двух человек в Иркутской области
В Минобороны России назвали число сбитых за сутки беспилотников ВСУ
Пациентка сама отремонтировала палату в адыгейской больнице
Санду решила устроить «свидание» с Зеленским у Чернобыльской АЭС
Почему не работает Telegram сегодня, 26 апреля: замедление, блокировка
Магнитные бури сегодня, 26 апреля: что завтра, скачки атмосферного давления
Мошенники убедили ребенка «украсть» у матери крупную сумму денег
Пострадавшего при стрельбе на ужине с участием Трампа выписали из больницы
«Это заходит слишком далеко»: Европу предупредили о жестком ответе России
В Курской области возложили цветы в память об освобождении региона от ВСУ
Стрелок из США оказался фанатом «врага» Трампа
Липцы, Харьков, Шевченко: хорошие и плохие новости фронта СВО 26 апреля
Синоптик пообещал москвичам метель и снежные шквалы
Трое молодых людей погибли при атаке ВСУ на ЛНР
Песков рассказал, какой кризис усугубляется в странах Европы
Водителям раскрыли ошибку, которая приведет к дорогому ремонту весной
Дальше
Самое популярное
«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского
В России ввели ГОСТ на отопление квартир
Пачка творога и стакан кефира — через 25 минут на столе «узелки»: воздушные, мягкие, как облако, и ароматнее ватрушек
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.