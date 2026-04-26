Никаких больше сырников. Готовлю «пышнули» с изюмом: мягче пуха и слаще любых булочек

Беру молоко, дрожжи и масло — замешиваю сдобное тесто, добавляю изюм, даю подойти, формирую шарики, обваливаю в сахаре и выпекаю. Через 20 минут на столе румяное, воздушное печенье, которое получается мягким, сладким и таким ароматным, что его невозможно съесть всего одно.

Это гениально простое и невероятно вкусное угощение, идеальное для чаепития или семейного вечера. Получается обалденная вкуснятина: золотистая, слегка хрустящая корочка, а внутри — нежный, пористый мякиш с изюмом и ванильным ароматом, который буквально тает во рту.

Для приготовления вам понадобится: 80 мл молока, 14 г сырых дрожжей (или 7 г сухих), 1 столовая ложка сахара для опары, 250 г мягкого сливочного масла, 80 г сахара в тесто, щепотка ванилина, щепотка соли, 3 яйца, 500–550 г муки, 150 г изюма, сахар для посыпки (примерно 2 столовые ложки).

В теплом молоке растворите дрожжи и 1 столовую ложку сахара, оставьте на 10–15 минут. В миске взбейте мягкое масло с сахаром, ванилином и солью, добавьте яйца, затем опару и муку, замесите мягкое тесто. Вмешайте изюм, накройте и оставьте в тепле на 1–1,5 часа. Сформируйте небольшие шарики, обваляйте их в сахаре, выложите на противень с пергаментом. Выпекайте в разогретой до 180 °С духовке 15–20 минут до золотистого цвета. Эти «пышнули» исчезают быстрее, чем вы их испекли.

