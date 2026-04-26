Творог, масло и горсть изюма — через 20 минут на столе «свертки»: нежнее, чем в пекарне, и в два раза быстрее

Беру творог, масло и горсть изюма — замешиваю мягкое тесто, раскатываю в пласт, нарезаю квадратами, сворачиваю конвертиками и запекаю в духовке. Через 20 минут на столе румяные, нежные «свертки», которые получаются слоистыми, рассыпчатыми и намного вкуснее, чем в любой пекарне.

Это гениально простое и невероятно вкусное угощение, идеальное для завтрака или чаепития. Получается обалденная вкуснятина: золотистые, румяные «свертки» с хрустящей корочкой, а внутри — мягкая, маслянистая творожная мякоть с изюмом и ванильным ароматом, которая буквально тает во рту.

Для приготовления вам понадобится: 250 г творога, 100 г сливочного масла, 1 яйцо, 3 столовые ложки сахара, 1 чайная ложка ванильного сахара, 50 г изюма, 250 г муки, 1 чайная ложка разрыхлителя, щепотка соли. Масло размягчите, смешайте с творогом, яйцом, сахаром, ванильным сахаром и солью.

Добавьте муку с разрыхлителем, замесите мягкое тесто. Вмешайте изюм. Раскатайте тесто в пласт толщиной 5–7 мм, нарежьте на квадраты 8×8 см. Сверните каждый квадрат конвертиком или трубочкой. Выложите на противень с пергаментом, выпекайте в разогретой до 180 °С духовке 15–20 минут до золотистого цвета. Подавайте теплыми — эти «свертки» исчезают быстрее, чем вы их испекли.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
Читайте также
Смешиваю кокос, сгущенку и миндаль на сковороде — через 5 минут торт «Рафаэлло», нежнее, чем в магазине
Общество
Смешиваю кокос, сгущенку и миндаль на сковороде — через 5 минут торт «Рафаэлло», нежнее, чем в магазине
Картофельные лепешки «Пышные» — без муки, с сыром и укропом: хрустят снаружи, тают внутри, лучше любых оладий
Общество
Картофельные лепешки «Пышные» — без муки, с сыром и укропом: хрустят снаружи, тают внутри, лучше любых оладий
4 быстрых десерта без муки и выпечки: с творогом, кокосом и апельсином
Семья и жизнь
4 быстрых десерта без муки и выпечки: с творогом, кокосом и апельсином
Творожные лодочки из слоеного теста леплю за 5 минут: гора вкусняшек из пачки теста
Общество
Творожные лодочки из слоеного теста леплю за 5 минут: гора вкусняшек из пачки теста
С кексом «Три сыра» пироги не нужны! Готовлю с зеленью и оливками — идеальнее перекуса не бывает
Общество
С кексом «Три сыра» пироги не нужны! Готовлю с зеленью и оливками — идеальнее перекуса не бывает
Мария Левицкая
М. Левицкая
«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского
Общество

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского

В России ввели ГОСТ на отопление квартир
Общество

В России ввели ГОСТ на отопление квартир

Пачка творога и стакан кефира — через 25 минут на столе «узелки»: воздушные, мягкие, как облако, и ароматнее ватрушек
Общество

Пачка творога и стакан кефира — через 25 минут на столе «узелки»: воздушные, мягкие, как облако, и ароматнее ватрушек

