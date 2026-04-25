Творожные лодочки из слоеного теста леплю за 5 минут: гора вкусняшек из пачки теста

Когда хочется чего-то сладкого к чаю, но без долгой возни, эти лодочки просто спасение. Беру готовое слоеное тесто, добавляю творог — и через короткое время на столе целая гора ароматной выпечки.

Получаются очень нежные: хрустящее слоеное тесто, мягкая творожная начинка и сверху сладкий акцент, который делает вкус еще интереснее. Можно каждый раз менять добавку и получать новый десерт.

Для приготовления вам понадобится: слоеное дрожжевое тесто — 250 г, творог — 150 г, яйцо — 1 шт., сахар — 2–3 ст. л., карамель или джем — 2–3 ст. л., щепотка корицы.

Тесто немного разморозьте и нарежьте на прямоугольники.

Творог смешайте с яйцом и сахаром до однородности. В каждом кусочке теста сделайте небольшие бортики, формируя лодочку, выложите начинку. По желанию добавьте сверху немного карамели или джема, слегка присыпьте корицей.

Выложите на противень с пергаментом и выпекайте при 180 °C около 15–20 минут до румяной корочки.

