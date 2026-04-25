Пирожки не леплю и не жарю в жиру: делаю большие улитки и пеку — никаких дрожжей, тесто с хрустом

Перестала возиться с пирожками — лепить, жарить, следить за маслом. Теперь делаю проще: скручиваю всё в большие «улитки» и отправляю в духовку. Получается быстрее, чище и, честно, даже вкуснее.

Тесто здесь без дрожжей, но с лёгкой хрустящей корочкой и мягкой серединкой. Внутри — сочная мясная начинка с луком, которая пропитывает слои и делает каждую улитку ароматной и сытной.

Для приготовления понадобится: вода — 250 мл, молоко — 250 мл, соль — 1 ч. л., мука — 800 г, разрыхлитель — 1 ч. л., лук — 3 шт, мясо — 400 г, сливочное масло — 150 г, желток + немного молока для смазывания.

В миске смешайте воду, молоко и соль, затем постепенно введите муку с разрыхлителем и замесите мягкое тесто. Разделите его на 4 части и дайте немного отдохнуть.

Для начинки мясо мелко нарежьте или используйте фарш, добавьте тонко нарезанный лук, соль и специи, перемешайте. Каждый кусок теста раскатайте в тонкий пласт, смажьте растопленным сливочным маслом, равномерно распределите начинку.

Сверните в рулет, затем закрутите в «улитку» и слегка приплюсните. Выложите на противень, смажьте желтком с молоком и выпекайте при 180 °C около 35–40 минут.

