25 апреля 2026 в 14:03

Пирожки не леплю и не жарю в жиру: делаю большие улитки и пеку — никаких дрожжей, тесто с хрустом

Перестала возиться с пирожками — лепить, жарить, следить за маслом. Теперь делаю проще: скручиваю всё в большие «улитки» и отправляю в духовку. Получается быстрее, чище и, честно, даже вкуснее.

Тесто здесь без дрожжей, но с лёгкой хрустящей корочкой и мягкой серединкой. Внутри — сочная мясная начинка с луком, которая пропитывает слои и делает каждую улитку ароматной и сытной.

Для приготовления понадобится: вода — 250 мл, молоко — 250 мл, соль — 1 ч. л., мука — 800 г, разрыхлитель — 1 ч. л., лук — 3 шт, мясо — 400 г, сливочное масло — 150 г, желток + немного молока для смазывания.

В миске смешайте воду, молоко и соль, затем постепенно введите муку с разрыхлителем и замесите мягкое тесто. Разделите его на 4 части и дайте немного отдохнуть.

Для начинки мясо мелко нарежьте или используйте фарш, добавьте тонко нарезанный лук, соль и специи, перемешайте. Каждый кусок теста раскатайте в тонкий пласт, смажьте растопленным сливочным маслом, равномерно распределите начинку.

Сверните в рулет, затем закрутите в «улитку» и слегка приплюсните. Выложите на противень, смажьте желтком с молоком и выпекайте при 180 °C около 35–40 минут.

Ранее мы делились рецептом на любые женские посиделки. Салат «Дамский каприз»: некалорийный, яркий и необычный.

Ольга Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В США раскрыли масштаб повреждений американских баз после ударов Ирана
Стало известно о судьбе пострадавших при атаке БПЛА в Екатеринбурге
«Призрачный» волк вызвал переполох в одной стране
80 лет со дня рождения Жириновского: яркие кадры из жизни политика
В Бурятии допросили выжившего при сходе лавины туриста
Гладков назвал число пострадавших при атаке дронов на Белгородскую область
Поиски Усольцевых: последние новости 25 апреля, кадры из тайги, детали
В Якутии простились с Героем России
Захарова сравнила Зеленского и Дудаева
На северо-востоке Москвы загорелись балконы
«Это противоестественно»: бывший шеф-повар Роналду раскрыл секрет его диеты
Удар по Екатеринбургу, смерть женщины: как ВСУ атакуют Россию 25 апреля
Перед ЕС замаячил новый кредит для Украины на десятки миллиардов евро
ПВО сбила более 40 беспилотников над Россией за шесть часов
Названа необходимая для восстановления Украины сумма
Telegram начал «убивать» батареи iPhone
Володин почтил память советских воинов, сражавшихся за освобождение Кореи
Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировали в российском регионе
В США раскрыли масштаб обвала рынка жилья
В России подготовили обновленный ГОСТ на вейпы
Дальше
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
В России ввели ГОСТ на отопление квартир
