Вместо колбасы пеку грудинку в луке: мясная нежность на любой бутерброд и в нарезку

Если хочется заменить магазинную колбасу чем-то по-настоящему вкусным и натуральным, этот способ — просто находка. Грудинка получается мягкой, сочной и ароматной, с насыщенным вкусом, который отлично подходит и для бутербродов, и для праздничного стола.

Главный секрет — много лука и правильная запекание. Лук дает сок и делает мясо невероятно нежным, а чеснок и специи раскрывают вкус без лишних добавок.

Для приготовления вам понадобится: грудинка — 1,5 кг, лук — 4 шт., чеснок — 1 головка, соль и перец — по вкусу, лавровый лист — 2–3 шт., газированная вода — 1/2 стакана.

Грудинку надрежьте крупными ломтями, не доходя до конца, натрите солью и перцем.

В разрезы вставьте кусочки чеснока, лук нарежьте полукольцами, слегка помните руками и обложите мясо со всех сторон, добавьте измельченный лавровый лист. Оставьте мариноваться в холодильнике на 4–6 часов.

Затем переложите в фольгу, весь лук уложите вниз, под мясо, влейте газированную воду и плотно заверните. Запекайте при 190 °C около 1 часа 20 минут. Готовую грудинку немного остудите и нарежьте.

