Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
25 апреля 2026 в 13:04

Вместо колбасы пеку грудинку в луке: мясная нежность на любой бутерброд и в нарезку

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Если хочется заменить магазинную колбасу чем-то по-настоящему вкусным и натуральным, этот способ — просто находка. Грудинка получается мягкой, сочной и ароматной, с насыщенным вкусом, который отлично подходит и для бутербродов, и для праздничного стола.

Главный секрет — много лука и правильная запекание. Лук дает сок и делает мясо невероятно нежным, а чеснок и специи раскрывают вкус без лишних добавок.

Для приготовления вам понадобится: грудинка — 1,5 кг, лук — 4 шт., чеснок — 1 головка, соль и перец — по вкусу, лавровый лист — 2–3 шт., газированная вода — 1/2 стакана.

Грудинку надрежьте крупными ломтями, не доходя до конца, натрите солью и перцем.

В разрезы вставьте кусочки чеснока, лук нарежьте полукольцами, слегка помните руками и обложите мясо со всех сторон, добавьте измельченный лавровый лист. Оставьте мариноваться в холодильнике на 4–6 часов.

Затем переложите в фольгу, весь лук уложите вниз, под мясо, влейте газированную воду и плотно заверните. Запекайте при 190 °C около 1 часа 20 минут. Готовую грудинку немного остудите и нарежьте.

Проверено редакцией
колбаса
мясо
простой рецепт
свинина
Ольга Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В США раскрыли масштаб повреждений американских баз после ударов Ирана
Стало известно о судьбе пострадавших при атаке БПЛА в Екатеринбурге
«Призрачный» волк вызвал переполох в одной стране
80 лет со дня рождения Жириновского: яркие кадры из жизни политика
В Бурятии допросили выжившего при сходе лавины туриста
Гладков назвал число пострадавших при атаке дронов на Белгородскую область
Поиски Усольцевых: последние новости 25 апреля, кадры из тайги, детали
В Якутии простились с Героем России
Захарова сравнила Зеленского и Дудаева
На северо-востоке Москвы загорелись балконы
«Это противоестественно»: бывший шеф-повар Роналду раскрыл секрет его диеты
Удар по Екатеринбургу, смерть женщины: как ВСУ атакуют Россию 25 апреля
Перед ЕС замаячил новый кредит для Украины на десятки миллиардов евро
ПВО сбила более 40 беспилотников над Россией за шесть часов
Названа необходимая для восстановления Украины сумма
Telegram начал «убивать» батареи iPhone
Володин почтил память советских воинов, сражавшихся за освобождение Кореи
Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировали в российском регионе
В США раскрыли масштаб обвала рынка жилья
В России подготовили обновленный ГОСТ на вейпы
Дальше
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.