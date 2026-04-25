Омлет с творогом в духовке — нежнее сырного и пышнее обычного: добавляю творог, и завтрак превращается в праздник

Беру яйца, молоко и творог — перемешиваю вилкой, заливаю в форму, смазанную маслом, и запекаю в духовке. Через 35 минут на столе пышный, нежный омлет, который получается с творожной ноткой, напоминающей расплавленный сыр, но гораздо полезнее и сытнее.

Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для завтрака или легкого ужина. Получается обалденная вкуснятина: золотистая корочка, а внутри — пористая, нежная структура, которая буквально тает во рту, а творог придает омлету особую кремовую текстуру и делает его невероятно вкусным.

Для приготовления вам понадобится: 6 яиц, 1/2 чайной ложки соли, 300 мл молока, 150 г творога, 30 г сливочного масла. В миске разбейте яйца, добавьте соль, перемешайте вилкой (не взбивайте сильно, только до соединения белка с желтком). Влейте молоко, еще раз перемешайте. Добавьте творог, перемешайте.

Форму для запекания (например, 27×15 см) смажьте сливочным маслом. Влейте яичную смесь. Поставьте в разогретую до 180°С духовку на 30–40 минут до золотистого цвета и полного застывания. Готовый омлет разрежьте на порционные кусочки и подавайте горячим. По вкусу он напоминает омлет с сыром, но гораздо нежнее и полезнее.

