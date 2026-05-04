Беру 4 яйца и 100 мл сливок — через 25 минут на столе омлет «Парижанка»: пышнее и вкуснее любой запеканки

Это гениально простой рецепт французского омлета, который превращает обычный завтрак в изысканный десерт. Никакой муки, никакой соды — только яйца, жирные сливки и правильная температура. Получается обалденная вкуснятина: высокий невесомый омлет с румяной золотистой шапкой и нежнейшей кремовой текстурой внутри, которая буквально тает во рту, как лучшее суфле.

Он поднимается в духовке выше любой творожной запеканки и держит форму даже после того, как вы его нарезали. Сливки придают блюду утонченную сливочную ноту и бархатистость, а классическая технология приготовления позволяет получить тот самый вкус парижских кафе. Этот омлет идеален для романтического завтрака, сытного бранча или ланча с друзьями. Готовится без хлопот, а выглядит как с обложки кулинарного журнала.

Для приготовления вам понадобится: 4 крупных яйца, 100 мл жирных сливок (от 20% и выше, можно до 33%), щепотка соли, щепотка белого перца, 30 г сливочного масла для смазывания формы. Разогрейте духовку до 170 °C. Форму для запекания (лучше керамическую или чугунную) обильно смажьте сливочным маслом. В миске вилкой или венчиком аккуратно взбейте яйца со сливками, солью и перцем — не взбивайте до пены, просто до однородности.

Перелейте смесь в подготовленную форму. Поставьте форму в глубокий противень и налейте горячую воду так, чтобы она доходила до середины формы — так омлет получится особенно нежным. Выпекайте 20–25 минут до легкого зарумянивания верха. Омлет сильно поднимется и будет очень пышным. Подавайте немедленно, пока он не начал оседать. Можно посыпать зеленью или тертым сыром — это невероятно вкусно!

