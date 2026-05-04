День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 мая 2026 в 10:35

Беру 4 яйца и 100 мл сливок — через 25 минут на столе омлет «Парижанка»: пышнее и вкуснее любой запеканки

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Это гениально простой рецепт французского омлета, который превращает обычный завтрак в изысканный десерт. Никакой муки, никакой соды — только яйца, жирные сливки и правильная температура. Получается обалденная вкуснятина: высокий невесомый омлет с румяной золотистой шапкой и нежнейшей кремовой текстурой внутри, которая буквально тает во рту, как лучшее суфле.

Он поднимается в духовке выше любой творожной запеканки и держит форму даже после того, как вы его нарезали. Сливки придают блюду утонченную сливочную ноту и бархатистость, а классическая технология приготовления позволяет получить тот самый вкус парижских кафе. Этот омлет идеален для романтического завтрака, сытного бранча или ланча с друзьями. Готовится без хлопот, а выглядит как с обложки кулинарного журнала.

Для приготовления вам понадобится: 4 крупных яйца, 100 мл жирных сливок (от 20% и выше, можно до 33%), щепотка соли, щепотка белого перца, 30 г сливочного масла для смазывания формы. Разогрейте духовку до 170 °C. Форму для запекания (лучше керамическую или чугунную) обильно смажьте сливочным маслом. В миске вилкой или венчиком аккуратно взбейте яйца со сливками, солью и перцем — не взбивайте до пены, просто до однородности.

Перелейте смесь в подготовленную форму. Поставьте форму в глубокий противень и налейте горячую воду так, чтобы она доходила до середины формы — так омлет получится особенно нежным. Выпекайте 20–25 минут до легкого зарумянивания верха. Омлет сильно поднимется и будет очень пышным. Подавайте немедленно, пока он не начал оседать. Можно посыпать зеленью или тертым сыром — это невероятно вкусно!

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
Читайте также
Добавляю 3 ложки манки к брикету творога и подаю румяные палочки на завтрак: мука не нужна
Общество
Добавляю 3 ложки манки к брикету творога и подаю румяные палочки на завтрак: мука не нужна
Кидаю в миску яйца, молоко, муку — через 20 минут подаю пышный омлет Пуляр выше ватрушек и нежнее суфле
Общество
Кидаю в миску яйца, молоко, муку — через 20 минут подаю пышный омлет Пуляр выше ватрушек и нежнее суфле
Завтрак из яиц и творожного сыра — рулетики с песто за 5 минут, нежные, сочные, готовятся без духовки
Общество
Завтрак из яиц и творожного сыра — рулетики с песто за 5 минут, нежные, сочные, готовятся без духовки
Надоели вареные и яичница, готовлю омлет по-французски — никакого молока и необыкновенная нежность
Общество
Надоели вареные и яичница, готовлю омлет по-французски — никакого молока и необыкновенная нежность
Макароны с яйцом и сыром на сковороде — готовим за 15 минут. Получается вкусное сбалансированное блюдо
Общество
Макароны с яйцом и сыром на сковороде — готовим за 15 минут. Получается вкусное сбалансированное блюдо
рецепты
омлеты
яйца
завтраки
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названы главные опасности для детей в майские праздники
Врач развеяла популярный миф о старении
Зеленского накажут за угрозы на 9 Мая, погода в День Победы: что дальше
В Сети появились кадры ДТП с участием рэпера Navai
Дело Житенко: посудомойка из СК РФ оказалась вербовщицей террористов?
IT-эксперт дал важный совет при использовании общественного Wi-Fi
Глава Макушинского округа Евсеев лишился должности после проверки
Смертельная авария с Ксенией Добромиловой попала на видео
Полковник ВСУ сбежал с украденными деньгами после провала под Харьковом
«Атаки не прекращаются»: ВСУ ранили двух человек в Курской области
«Осторожно, Москва»: Navai попал в ДТП на своем Ferrari
Гипертоникам перечислили опасные для них продукты
Кардиолог объяснил, когда тонометр может давать неверный результат
Жительница столицы пробралась в чужое жилье ради сна после шашлыков
Депутаты выступили с предложением по штрафам за овербукинг
Россиянам рассказали, как успокоить домашних любимцев при грозе
«Все 33 удовольствия»: Королева показала, как Тарзан целует ей ноги
Одна из стран Евросоюза впервые создаст службу внешней разведки
Врач ответила, из какого продукта лучше получать белок
В России хотят ограничить цены на яйца сверху и снизу: что это значит
Дальше
Самое популярное
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Культура

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.